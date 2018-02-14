Сиротам в Мурманске пишут письма «Тайные ангелы»

СЕГОДНЯ 12:33 2018-02-14T12:58:35+03:00

Сначала дети и их наставники переписываются несколько недель, а затем обязательно встречаются лично Фото предоставлено общественной организацией «Заполярье без сирот»

Много любви для оставленных родителями малышей не бывает, как и слов в конвертах, которые им присылают «тайные ангелы»

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«Тайный ангел» - это проект общественной организации «Заполярье без сирот», которую создали приемные родители. Суть его проста: дети и их наставники пишут друг другу анонимные письма, а потом встречаются, например, на чаепитии. Что удивительно — всегда узнают сразу и без подсказок, кто с кем переписывался. Так с бумаги и ручки начинается большая дружба. О чем же пишут взрослые и дети?

- Воспитанники детских домов выпускаются слабо подготовленными к жизни, - говорит один из координаторов проекта Дарья Архипова. – Они нередко даже не могут заплатить за коммуналку, не представляют, что на тысячу рублей надо покупать не только сладости. Вот наставник и помогает решить такие бытовые проблемы.

Еще дети поверяют взрослым свои переживания, рассказывают о трудностях. Выросшие в казенных стенах, они думают, что колледж — это их потолок. И удивляются, узнав, что имеют право поступить в вуз. Но ЕГЭ и экзамены у подростков вызывают ужас, так что самое время придти на помощь наставнику.

Родился «Тайный ангел» в Мурманске, но благодаря президентскому гранту смог выйти за границы города. Теперь в проекте участвуют подопечные деревни «SOS» в Кандалакше.

- Финансовая поддержка Фонда президентских грантов позволила нам нанять курьера, который возит письма в Кандалакшу из Полярных Зорь, где живут наставники. Дело в том, что переписка длится месяц-два, поэтому важно, чтобы письма доставлялись в день отправления, - продолжает Дарья Архипова.

Обычно проект идет волнами: сначала одна группа детей в учреждении ждет заветные конверты, затем другая. Уже почти все получили своего наставника.

За три года работы восемь воспитанников ушли в приемные семьи — среди «ангелов» есть северяне, готовые стать приемными родителями, или кто всерьез рассматривает такую возможность.

Правда, бывает и так, что дети не хотят общаться с наставниками и тем более уходить в семьи. Почему? Причин много. Например, скоро исполнится 18 лет и начнется свободная жизнь. Или уверенность, что уход в приемную семью – предательство родной матери. А иногда дети и не могут уйти, потому что родители в правах ограничены, но не лишены их. Или ребенок, которого хотят взять под опеку, попал в детдом вместе с братом-сестрой, а по закону их разлучать нельзя. Таким детям помощь «ангелов» очень нужна.

В первые месяцы работы проекта о нем мало кто знал, поэтому наставников искали через «сарафанное радио». Зато теперь желающих все больше и больше. Но мало только хотеть.

- Система фильтров для наставников очень серьезная. В первую очередь мы просим справку, что кандидат не имеет судимость. Наши психологи оценивают психологическое состояние и здоровье. Потом идет большая подготовка, ведь человек должен быть замотивирован на общение с детьми, понимать, что от него потребуется время и силы — уточняет Дарья Архипова.

Семья Калининых точно не жалеет ни часов, ни сил, что уделили проекту. Супруги Юлия и Виктор стали тайными ангелами для двух сестренок, а потом любящими родителями для них.

- Наша знакомая работала в детском доме, когда проект только начинался, и рассказала нам о нем. Думали, что будет только волонтерство, а когда познакомились с девочками, стали брать их к себе на выходные. И потом прошли школу приемных родителей. Ничего не боялись, только хотели сделать жизнь детей лучше, - говорит Юлия Архипова.

Расширять проект в Мурманской области пока не планируют. Скорее всего он будет развиваться в своем ритме, а на его основе вырастет новое начинание. Зато в других городах «Тайным ангелом» очень заинтересовались. «Мы тоже так у себя хотим!» - такие заявки поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Краснодара. Вместе с преподаватели из Мурманского арктического государственного университета организация «Дети без сирот» разрабатывают методологию, чтобы дети без родителей всей страны могли найти своего «ангела» на всю жизнь. Ведь после переписки и чаепития дружба не кончается. Две стороны одного письма встречаются и общаются и после того, как дети выходят во взрослую жизнь.