Илья Авербух: Главное, что Морозов - Тарасова оторвались от немцев и китайцев

СЕГОДНЯ 13:05 2018-02-14T14:55:32+03:00

Наши фигуристы после первого вида программы на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане идут на втором месте в парном катании, вплотную за лидерами

Изменить размер текста: A A

В среду утром на Олимпиаде в Пхенчхане прошла короткая программа у спортивных пар. Наши лидеры Евгения Тарасова – Владимир Морозов откатали, казалось, лучше всех. Вот и Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования на Первом канале, после их проката закричала: «Молодцы, выиграли короткую программу!» А когда показали оценки, где наша пара 7 десятых балла уступила китайцам добавила: « Это даже не проигрыш... А это даже лучше идти вторыми. Меньше нервов забирает.»

Прокомментировать ситуацию мы попросили призера Олимпийских игр по фигурному катанию, известного хореографа Илью Авербуха.

- Илья, Тарасова – Морозов совсем чуть-чуть проиграли китайцам, хотя и катались идеально. Как вы считаете, это объективная оценка?

- Я считаю, надо поздравить ребят с очень хорошим выступлением. Фактически отставание от китайцев абсолютно символическое. Все будет решаться в произвольной программе. Самое важное, что удалось оторваться от очень сильного немецкого дуэта Алена Савченко – Бруно Массо и одного из главных претендентов на «золото» - канадской пары Меган Дюамель – Эрик Редфорд. Хочется похвалить и тренерский штаб с Ниной Мозер, который вывел ребят на абсолютно идеальную форму для Олимпийских игр. Никакого засуживания не было, все катались чисто – и китайцы, и мы.

Пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы занимают второе место.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Между третьим местом, которое занимают канадцы, и восьмым местом (Забияко – Энберт) тоже небольшой отрыв, 2,5 очка всего. Это отыгрывается?

- Конечно, отыгрывается всё. Там все в одной истории. Надо сказать, что Забияко – Эмберт тоже большие молодцы, они откатались чисто. Понятно, что они еще не обладают таким мировым весом, потому что практически только врываются в элиту парного катания, поэтому рассчитывать сразу на большую благосклонность судей не приходится. Но они молодцы, они катались чисто. Думаю, что в произвольной программе, где все начнут рисковать, у них есть шанс прибавить и подняться еще на несколько ступеней выше.

- А как вам наша третья пара Астахова – Рогонов?

- Здесь тоже все хорошо, потому что они были ближайшими запасными и попали на Олимпиаду только благодаря тому, что МОК не дал не пригласил в Пхенчхан Столбову – Климова, наших олимпийских чемпионов в команде и серебряных призеров Сочи-2014. Для дебютантов они справились блестяще, попали сразу в десятку. Очень достойное выступление, но от них никто и не требовал, и не ждал каких-то больших достижений. Они себя показывают, держат уровень российского парного катания. Но конечно, все внимание у нас на Тарасову – Морозова, они наши лидеры, именно с ними связаны все наши медальные надежды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Кай (Китай) - 82,39

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) - 81,68

3. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) - 76,82

4. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) - 76,59

5 Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) - 75,58

6. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) - 75,34

7. Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек (Италия) - 74,50

8. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) - 74,35

9. Николь Делла Моника — Матео Гауриззо (Италия) - 74,00

10. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия) - 70,52