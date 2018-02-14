Нижегородские пенсионеры и инвалиды осваивают новые профессии

СЕГОДНЯ 13:45 2018-02-14T13:41:19+03:00

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Многие люди, уйдя на заслуженный отдых, тоскуют от того, что перестали быть востребованными. Но у нижегородских пенсионеров есть шанс вновь стать нужными обществу. В Нижнем Новгороде уже более 20 лет работает региональная общественная организация инвалидов «Социальная реабилитация», которая в 2017 году получила финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Средства выделены на проект «Была б охота, заладится и работа».

Проект призван помочь пожилым людям улучшить свои профессиональные компетенции, найти новую достойную работу или же организовать собственное дело.

- На протяжении последних пяти лет мы очень активно работали с пенсионерами в рамках других социально значимых проектов, и сегодня у нас есть четкое понимание, какие нужны мероприятия, которые бы могли сохранить их качество жизни, - рассказала руководитель НРОО «Социальная реабилитация» Татьяна Маркова.

Проект предусматривает обучение как в очной форме, так и в дистанционной. В феврале завершился очный курс «Пользователь ПК», в марте стартует обучение программам «1С Предприятие: Бухгалтерский учет» и «1С: Торговля и Склад», впереди также мастер-классы по эффективному поиску работы.

Гордость проекта – учебно-практическая адаптационная площадка, где участники осваивают профессию менеджера по продажам в условиях реальных рабочих мест. Со стажерами заключается договор, предусматривающий вознаграждение в виде процента от продаж образовательных программ.

Организация располагает залом с большим дисплеем, где проходят лекции и вебинары, а также учебными классами. Рабочие места участников проекта оборудованы компьютерами, телефонами, аудиогарнитурами.

- Хорошее оборудование мы смогли закупить благодаря президентскому гранту. На его средства мы оплачиваем работу преподавателей, проводим вебинары, мастер-классы. Часть денег уходит на содержание помещения, - поделилась Татьяна Маркова.

К слову, размер президентского гранта, полученного на реализацию этого проекта, составил 2,456 млн рублей: средства в НКО поступают частями, и после каждого этапа проекта организация предоставляет полный отчет.

С сентября 20 человек прошли обучение дистанционно и 73 человека - стационарно. На учебно-практической площадке нам как раз удалось застать двух участниц проекта.

Ирина Шилова всю жизнь проработала стюардессой, а в 2014 году вышла на пенсию.

- Мне всегда хотелось серьезно освоить компьютер, но раньше не было такой необходимости, - призналась она. - Хочется развиваться и использовать полученные знания для приобретения какой-то другой профессии, продолжить трудовую деятельность. Проект однозначно оправдал мои ожидания: я получила все то, что мне хотелось. У нас прекрасный преподаватель, и все ходят на занятия с удовольствием. Появилась уверенность в своих знаниях, что очень облегчает поиск работы.

Другая участница проекта – пенсионерка Галина Степанова - почти сорок лет трудилась инженером на одном из нижегородских предприятий, но из-за проблем со здоровьем чуть-чуть не доработала до пенсионного возраста. Сейчас она находится на реабилитации после инсульта.

- Пенсия у меня небольшая, поэтому, чтобы получить дополнительный заработок, я решила поучаствовать в проекте, - рассказала она. - И сейчас я с удовольствием работаю, отправляю коммерческие предложения потенциальным клиентам. Здесь я нахожу общение, мы все друг друга поддерживаем. Благодаря этому проекту я вновь ощутила себя молодой и энергичной!