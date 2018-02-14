Сибирячки, оказавшиеся на улице с детьми, обрели дом

СЕГОДНЯ 13:45 2018-02-14T13:47:03+03:00

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ПРОСТО, НО УЮТНО

… Одноэтажный дом. Далеко не особняк. Но внутри общественная организация «Линия жизни» постаралась создать домашнюю атмосферу. В холле диваны и большое зеркало, все-таки здесь живут девушки. Несколько комнат с кроватями для мам и детей, столовая, гостиная для игр. Здесь работают медицинский и социальный работник. Благотворительная организация существует уже около 10 лет, деятельность разносторонняя, но в основе лежит социальная помощь. Два года назад в помещении на улице Моторной, учредители решили организовать пространство именно для матерей с детьми. Не так давно «Линия жизни» получила Президентский грант на развитие проекта, которому дали звучное название «Мамин дом».

- Желание выделить именно линию поддержки материнства появилось само собой. Детям нужны особые бытовые условия, уют, домашняя атмосфера, - рассказывает вице-президент Межрегиональной благотворительной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни» Борис Кислый. – В мегаполис стекается множество людей, и истории поисков лучшей жизни не всегда радужны …

«ЗИМОЙ НА УЛИЦЕ С ДЕТЬМИ – ЭТО СТРАШНО»

Своей личной драмой поделилась Анастасия Климова. Она осталась без жилья, когда вышла из детского дома. На очередь ее не поставили, потому что была прописка в двухкомнатной квартире матери. По документам угол вроде есть, вот только долг по коммуналке составлял больше 100 тысяч рублей, да и прописанных на тех же квадратах - 8 человек.

- Я не могла платить за квартиру, не работала - училась на кондитера. С мужем сначала снимали жилье, потом он умер, я осталась одна с тремя детьми. Поняла, что оплату за квартиру просто не потяну, пришлось на время отдать детей в приют, чтобы самой выкарабкаться. Не получилось… Помог местный депутат, связал меня с приютом, где мне можно жить вместе с детьми, - рассказывает Настя.

Сейчас она получает пенсию по потере кормильца, детские, но встать на ноги возможности нет – приставы периодически арестовывают ее банковский счет из-за долгов по квартире. Выписываться Настя не хочет, боится потерять хоть эти жалкие метры… Юристы общественной организации помогли девушке составить исковое заявление, чтобы ее все-таки включили в список детей-сирот и дали жилье.

- Страшно оказаться зимой на улице с детьми. А здесь очень спокойно, я понимаю, что меня не выгонят, а главное - дети рядом, - рассказывает Анастасия Климова.

Еще одна история Марии Шаполовой, и тоже непростая. Женщина жила в муниципальном доме, но на несколько лет уехала в другой регион. Дом сгорел. Сестрам, проживающим в том же доме, власти жилье предоставили, а Мария осталась ни с чем. Детям 10 лет и 3 года, в приюте она живет с начала февраля и тоже надеется достучаться до муниципалитета.

ОБЕДЫ И АРТ-ТЕРАПИЯ

Проект «Мамин дом» получил финансовую поддержку от Фонда президентских грантов. На эти средства были закуплены дополнительные кровати, шкафы, тумбочки. Если раньше здесь могли одновременно проживать 10 женщин, то сейчас - 25.

- Некоторые мамы к нам приходят после детского дома, и не знают привычных вещей: как готовить еду, заботиться о ребенке, - рассказывает социальный работник проекта Наталья Дяченко, - Мы проводим для них мастер-классы, учим самостоятельной жизни.

Мамы получают здесь юридическую и психологическую поддержку. Помогают им и с выбором профессии, поиском вакансий, с устройством детей в садик.

Волонтеры из пединститута проводят для детей занятия по арт-терапии.

- Детям тоже нужна психологическая помощь, - рассказывает волонтер Кристина Якубовская. – Сначала мы разговариваем с ребятами и мамами о том, чего они хотят, потом берем в руки карандаши. Знаете, почти все они рисуют дом…

Создатели «Маминого дома» очень хотят, чтобы их подопечные, оказавшиеся на краю, знали: есть люди, готовые помочь.