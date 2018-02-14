Волонтеры помогают бывшим заключенным приспособиться к жизни на воле

СЕГОДНЯ 13:55 2018-02-14T13:51:48+03:00

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Люди, совершившие преступление, несут наказание не только в заключении, а фактически всю жизнь. Общество зачастую ставит на них крест, с ними разрывают тношения родные и близкие, от них отказываются работодатели..

Есть те, кто не только не хочет мириться с таким порядком вещей, но и уверен, что право быть полноценным членом общества есть у каждого. Несмотря на допущенные ошибки.

Чтобы человек не стал изгоем или рецидивистом, нужно помочь ему не споткнуться снова.

В сентябре прошлого года в Оренбургской области стартовал проект с символичным названием «С чистого листа». Его реализацией занимается автономная некоммерческая организация по профилактике социально значимых заболеваний «Новая жизнь».

Обретя долгожданную свободу, бывшие заключенные одновременно попадают в плен множества проблем. Некоторые из освободившихся месяцами не выходят из дома, боясь столкнуться с реальностью. Активисты проекта «С чистого листа» благодаря средствам президентского гранта могут привлекать в помощь подопечным юристов, психологов, социальных работников.

В первую очередь помогают решить так называемые «жилищно-семейные» проблемы. Нередко случается, что, пока человек находится в местах лишения свободы, ушлые родственники лишают его крыши над головой. Потому что не все из них готовы с радушием принять обратно в семью тех, кто сидел.

- Я освободилась я в 2008 году, - рассказывает Елена, бывшая заключенная. - У меня серьезное заболевание, много лет наблюдаюсь у врача. Работать очень тяжело. Да и какой работодатель захочет держать у себя больного работника? Но о том, что могу оформить инвалидность, я узнала только в этом году благодаря проекту «С чистого листа». Вообще во всех трудностях со мной были лишь сотрудники «Новой жизни».

Специалисты помогают заполнять необходимые для решения проблем документы. Под диктовку, буквально по слогам.

- У нас ведь как, - объясняют они, - сделаешь ошибку, сформулируешь фразу не так, как надо, - и приходится переделывать документ. А это - драгоценное время.

Когда бюрократическая волокита останется позади, Лена сможет получать пенсию по инвалидности.

В продолжение «медицинской» темы нельзя забывать о печальной статистике: большая часть людей, получивших срок, сталкиваются со страшными диагнозами – ВИЧ, туберкулез, гепатит С. Команда «Новой жизни» учит этих людей жить, как обычные, здоровые люди, объясняя, что диагноз - не смертельный приговор. Начинают с малого - рассказывают о заболеваниях, о том, насколько важно применять терапию, как это улучшает качество жизни. И даже сопровождают в центр СПИД, помогают встать на учет.

Многим людям, которые только узнали о том, что они ВИЧ-инфицированы, помогают встречи с теми, кто живет с этим диагнозом долгие годы. Такие «группы взаимопомощи» проводятся еженедельно. Нередко новые знакомства перерастают в дружбу, а некоторые - в любовь. Уже несколько пар, встретившихся благодаря общим проблемам, связали себя узами брака.

Чувствуя поддержку, люди звонят специалистам «Новой жизни» по любым вопросам. Например, когда нужно найти адреса каких-то организаций. А некоторым просто важно поговорить, быть выслушанными.

- У нас есть не так много времени, когда можно «подхватить» человека, чтобы он «зафиксировался» в обычной жизни, - переживает директор НКО Елена Шастина. - Потому что, если это человек с зависимым поведением, то велика вероятность его возвращения к своему привычному поведению. Ему нужно помочь привести документы в порядок, объяснить, на что он имеет право. А самое главное - нужно помочь учиться жить, учиться заботиться о своем здоровье. А это гораздо сложнее, чем бумажная волокита…