Как бывший Бузовой, муж Нетребко, Шнуров и Волочкова поздравили своих возлюбленных с Днем Святого Валентина

СЕГОДНЯ 14:10 2018-02-14T18:00:16+03:00

Звезды обычно используют праздник 14 февраля для того, чтобы публично заявить о своих чувствах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Да, отношение к этому празднику в нашей стране разное. Очень много людей начинает натурально страдать накануне 14 февраля - одни пишут, что День святого Валентина это не наш праздник и к чему все "красные задницы» (то бишь плюшевые сердечки). Другие вешают грустные картинки, третьи все в цветах и сердцах, мол, а «меня вот любят». Звезды же используют этот праздник для того, чтобы публично заявить о своих чувствах. Смотрим, у кого это удалось лучше всего.

Мария Кожевникова долгое время скрывала своего мужа, Евгения. Но 14-го февраля откровенно рассказала о любви к отцу своих троих детей:

- «Мой муж отвергает всякого рода публичность, но я знаю, что ты прочитаешь эти строчки и на твоём лице появится улыбка. Во-первых, потому что я у тебя непослушная, ну и просто потому, что я тебя люблю! Люблю всем сердцем, телом и душой! Спасибо, что встретив тебя, я впервые почувствовала, что же такое каменная стена и сильное мужское плечо, спасибо за наших детей, за твоё терпение и снисхождение. За доброту и юмор, за ....ведь, вот честно, хотела же покороче, но видимо не могу! Когда думаю о тебе, то много чувств, мыслей и благодарность за то, что ты всегда рядом! Ты самый лучший!

mkozhevnikova Мой муж отвергает всякого рода публичность, но я знаю, что ты прочитаешь эти строчки и на твоём лице появится улыбка.

Футболист Дмитрий Тарасов продолжает «травить» свою бывшую супругу Ольгу Бузову. Скорее всего, не специально, но тем не менее, в этом году с Днем Валентина он поздравил уже свою законную жену, Анастасию Костенко, которая, по слухам, ждет от него ребенка.

«Всех с праздником! Ты все знаешь» - написал футболист под фото со своей свадьбы.

Ольга же ночью грустно шутила:

- «Не успела ничего купить своей второй половинке на Валентинов день. Ой, совсем забыла, у меня же ее нету».

tarasov23 Всех с праздником @kostenko.94 ты все знаешь

Дмитрий Маликов поздравил свою супругу Елену одновременно и с днем всех влюбленных, и днем рождения (ей исполнилось 55). Причем не своей песней:

- "Спасибо за день, спасибо за ночь. Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что средь боли и зла, наш тесный мирок ты сберегла. Ты мне сберегла."

dmitriy_malikov "Спасибо за день, спасибо за ночь. Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что средь боли и зла, наш тесный мирок ты сберегла. Ты мне сберегла." #сднемрождениялюбимая #счастливывместе #однакоманда

Продюсер Яна Рудковская поделилась трогательным фото со своим мужем, фигуристом Евгением Плющенко»: - «Happy Valentine’s day . С праздником всех влюблённых, любите и берегите друг друга».

rudkovskayaofficial Happy Valentine s day . С праздником всех влюблённых,любите и берегите друг друга

Ляйсан Утяшева и Павел Воля - одна из самых крепких пар нашего шоу-бизнеса. Еще не известно, кому пришлось искать ключик к другому - и гимнастка и «комедийщик» с характерами. Но, видимо, это и послужило причиной их гармоничных отношений. Ляйсан показала трогательный семейный портрет, признавшись мужу в любви.

liasanutiasheva Happy Valentine s Day

Анастасия Волочкова не так давно нашла себе нового парня - 40-летнего программиста Михаила. Но уже не боится показывать его общественности, отмечая с ним праздник любви. Балерина пригласила мужчину к себе в дом. Приготовила праздничный обед, украсила гостиную красными надувными сердцами, разбросала лепестки роз по столу…

«Мои дорогие, а вы подготовились ко встрече Дня Влюбленных? Мы-да! А вам какие мои фото нравятся больше? Где я одна или не одна? Я ненавижу одиночество с детства. Вот поэтому по жизни и не одна. И вам желаю любви! Порадуйтесь без злорадства. Если сможете». Народ явно боится радоваться - все же каждый раз надо как-то относиться к незнакомому мужчине. А вдруг завтра он снова будет отправлен восвояси?

volochkova_art Мои дорогие, а вы подготовились ко встрече Дня Влюбленных? Мы-да!

Юлия Ковальчук не так давно родила дочь от своего супруга, Алексея Чумакова. Певица поделилась семейным фото, где она целует мужа:

- «Мы часто в этот день не вместе, как и сегодня, работа у нас такая, любимый! Но наша утренняя зарядка с дочей на восходе солнца, и наши тебе видео поцелуи - больше всех слов любви, которые можно произнести!»

juliakovalchuk Мы часто в этот день не вместе, как и сегодня, работа у нас такая, любимый)

Ксения Бородина пережила немало сложных моментов на любовном фронте. Но последние несколько лет она счастлива с бизнесменом Курбаном Омаровым. Сама ведущая «Дома-2» рассказала о том, как изменилось ее отношение к этому светлому чувству:

- «Раньше мне казалось , что любовь -это что-то такое бешеное, сильно эмоциональное, что обязательно должно быть взрывом эмоций, вечный адреналин. Сейчас я убедилась в том , что Любовь - это кататься вместе с горки с нашими детьми. Любовь - это мчаться домой, чтобы поскорее увидеть, Любовь - это путешествие вдвоём и каждую минуту интересно, Любовь - называть его ласково Папа ( и мне это очень нравится, что бы не говорили, типа это не секси), Любовь - это просыпаться и засыпать всегда вместе, уважать, делиться сокровенным. Когда Он - лучший друг, самый близкий, когда даже ругаешься, но всегда знаешь это не конец, а это просто ссора, когда больше не надо ничего доказывать друг другу, когда пазл сошёлся . Конечно, мы до сих пор эмоциональная пара, без этого никуда, но именно любовь в нашем спокойствии , в наших детях, в нашем уважении к друг другу и нашей нежности».

borodylia Раньше мне казалось , что любовь -это что -то такое бешеное, сильно эмоциональное, что обязательно должно быть взрывом эмоций, вечный адреналин )))

Оперный певец Юсиф Эйвазов нежно поздравил с праздником свою супругу, Анну Нетребко, и ее сына, Тьяго:

- «Мои Самые любимые два сердечка! Всех с днем святого Валентина, и пусть каждый будет любим и любит». Его дорогая жена отреагировала на поздравление, написав «Мой любимый!» и «повесив» сообщение, состоящее из одних сердечек.

yusif_eyvazov_private My best two Valentines Love you my treasures HAPPY VALENTINE S TO EVERYONE!! Мои Самые любимые два сердечка Всех с ДНЁМ ВАЛЕНТИНА , и пусть каждый будет любим и любит

Муж Наташи Королевой устроил целое представление: мужчина снял ролик, в котором сначала он якобы моется в ванной, напевая, а потом выходит из-за шторы (полностью одетый):

- Друзья! Спешу всех поздравить с днем влюбленных! Ведь мы приходим в этот мир не для того, чтобы придумать ядерную бомбу или машину Tesla, а чтобы любить. Это единственное, что оправдывает наше существование. Любите друг друга!

lovepussu С наступающим!!!! #валентиндень #деньвсехвлюбленных

Сергей Шнуров очень любит свою жену, Матильду, и не устает признаваться ей в любви. Многие удивляются силе любви рокера, а он, видимо, наконец нашел то, что искал. Лидер группы «Ленинград» поделился фотографией, где супруга будто вот-вот огреет его по голове бутылкой вина (да, вот такой юмор у пары).

«За ВДВ! (Всемирный День Влюблённых)» - подписал карточку Сергей