Голландский министр наврал про Путина и уволился

СЕГОДНЯ 15:00 2018-02-14T16:32:58+03:00

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Запад регулярно обвиняет Россию в информационной войне и распространении фейковых новостей. Но порой о пожаре громче всех кричит сам поджигатель. Голландский политик Халбе Зейлстра неоднократно рассказывал своим соратникам по правящей «Народной партии за свободу и демократию», будто лично услышал из уст президента РФ Владимира Путина о планах силового захвата постсоветского пространства. Случилось это якобы в 2006 году, когда Зейлстра работал в нефтяной компании Royal Dutch Shell. У сырьевой корпорации были дела в РФ, и господин Халбе, по собственным словам, попал на совещание российского лидера с международными бизнесменами:

— Я сидел в конце комнаты, но ясно слышал, как Путину задали вопрос, что он понимает под «Великой Россией». И тот ответил: Беларусь, Украину, Прибалтику. И хорошо бы ещё Казахстан, — приплетал красочные подробности голландец.

С тех пор карьера Зейлстры шла в гору, в прошлом октябре он возглавил МИД королевства. А пару дней назад выяснилось, что на той «встрече Путина с бизнесменами в 2006-м» был не Халбе, а его тогдашний начальник, бывший исполнительный директор Shell Йерун ван дер Веер. От коего младший товарищ якобы и узнал пикантные подробности. Но и ван дер Веер резко ударил по тормозам: таких слов российский лидер не говорил. Иными словами, Зейлстра всё попросту выдумал. После скандала 49-летний министр иностранных дел подал в отставку — прямо накануне поездки в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— Солгав о встрече с Путиным, я сделал крупнейшую ошибку в своей политической карьере, — подводит итог теперь уже бывший чиновник.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Доказательств наличия химоружия в Сирии нет»

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Дамаску силовыми мерами в случае использования запрещённых вооружений:

— Если мы докажем применение сирийской армией химического оружия, то нанесём удар по центрам его производства, — заявил французский лидер. И вместе с тем признал: — Неопровержимых доказательств наличия таких веществ у президента Сирии Башара Асада мы пока не имеем.

Кстати, ранее с аналогичным утверждением выступил и министр обороны США Джеймс Мэттис. Похоже, Запад со скрипом начинает признавать то, о чём Россия твердит уже много лет.