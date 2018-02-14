Китайские исследователи впервые в мире вырастили легкие из стволовых клеток человека

СЕГОДНЯ 15:45 2018-02-14T16:02:32+03:00

Чтобы проверить способность к регенерации легочной ткани, команда трансплантировала человеческие стволовые клетки в поврежденные легкие мышей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Исследовательская группа из Университета Тунцзи в Китае сделала прорыв в технологии регенерации легких человека. Впервые ученые восстановили поврежденные легкие с помощью трансплантации стволовых клеток пациента. Об этом сообщает издание Eurekalert.

Исследователи подчеркнули, что для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями легких, трансплантация стволовых клеток может быть их “самой большой, если не последней, надеждой”.

“И пациенты, и исследователи нуждаются в большом мужестве, чтобы перейти от теории к практике, чтобы проверить новую терапевтическую стратегию. Хорошая новость заключается в том, что наш метод выглядит довольно многообещающим”, - рассказал один из авторов исследования, профессор Вэй Цзо.

В 2015 году команда исследователей идентифицировала взрослые стволовые клетки p63+/Krt5+ в легких мышей, которые имели потенциал для регенерации легочных структур, включая бронхиолы и альвеолы. Затем они выяснили, что клетки, помеченные маркером SOX9+, способны служить стволовыми клетками легких и у человека. После длительной подготовки ученые вырастили их из крошечных образцов, сохранив генетическую стабильность и молекулярные фенотипы этих клеток.

Чтобы проверить способность к регенерации легочной ткани, команда трансплантировала человеческие стволовые клетки в поврежденные легкие мышей. Через три недели ученые обнаружили, что стволовые клетки человека интегрировались в легкие мыши, сформировав химерный орган.

Дальнейший анализ продемонстрировал, что трансплантация стволовых клеток успешно регенерировала бронхиальные и альвеолярные структуры в легких у мышей. А анализ кислотно-основного баланса артериальной крови показал, что функции легких у мышей в существенной степени восстановились.

“Трансплантация стволовых клеток довольно эффективна, и мы продолжим исследование, расширив количество испытуемых и проведя долгосрочное непрерывное наблюдение”, - подчеркивается в исследовании.

По словам профессора Вэй Цзо, клиническое испытание легочных стволовых клеток в Китае было поддержано государством. В настоящее время команда исследователей выполнила 80 трансплантаций стволовых клеток, включая случаи различных категорий респираторных заболеваний: бронхоэктазы, хроническую обструктивную болезнь легких и интерстициальное заболевание легких.