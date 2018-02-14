Сергей Степашин: После конкурса «Лидеры России» мы вручали свою премию «За верность призванию»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-02-14T16:15:56+03:00

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Во вторник, 13 февраля, в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла торжественная церемония вручения Международной молодёжной премии «За верность призванию». Награду учредило Императорское Православное Палестинское общество, председателем которого является Сергей Степашин, по инициативе молодежной секции общественной организации.

Вечер вели известные телеведущие Арина Шарапова и Антон Курилович.

Вот что рассказал Сергей Степашин в эфире Радио «Комсомольская правда»:

Экс-премьер Сергей Степашин вручил в Москве молодежные премии "За верность призванию" Императорского Православного Палестинского общества 00:00 00:00

- Мы надеемся, что эта премия, которая учреждена впервые за 135-летнюю историю нашей организации, со временем станет очень престижной. Символ премии - светлый образ великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, мученицы (вы знаете, ее зверски убили в июле 1918-го), она была в числе основателей нашего общества, впоследствии прославленной в лике святых.

Наше общество приняло решение о том, чтобы этот год был годом Елизаветы Федоровны. При ней, кстати, было построено более 100 русских школ, в том числе 80 - в Сирии.

Вечер вели известные телеведущие Арина Шарапова и Антон Курилович

- Сергей Вадимович, а лично вам что дают такие вот вечера?

- Я и мои коллеги еще раз смогли убедиться в том, что молодым ребятам (а их, кстати, было очень много в зале, почти 2 тысячи человек) очень интересно то, чем занимается наша организация - а это и гуманитарная помощь на Ближнем Востоке, и восстановление храмов.

И нам понятно желание молодых людей прикоснуться, что называется, к нашей истории, к нашей культуре - парни и девушки все глубже и глубже начинают понимать ценности гуманизма, любви, уважения, достоинства.

Знаешь, мне интересно было еще и сравнить, в хорошем смысле слова... Я только что приехал из Сочи, где был в числе наставников тоже молодых ребят - 17 из них выбрали меня, четверо моих подопечных прошли в список 103-х победителей...

- Это конкурс «Лидеры России»?

- Да-да. Самое интересное, что тех ребят, которые были в Сочи, и тех, с которыми мы встретились здесь, у нас, - роднит одно. Они хорошо знают нашу историю и любят свою страну. Я думаю, это главная ценность. Так что - те, кто говорит, что «молодежь у нас потерянная», - они не правы. У нас прекрасная молодежь, и за ней наше будущее, а, значит, и будущее нашей страны.

Кстати, среди тех, кого отметило жюри конкурса - Анор Тукаева (за спасение затопленного храма-маяка в Крохино), Александр Болотов (молодежный форум "Александрова Гора"), Сергей Буравлев (объективное информирование зарубежной общественности о событиях, происходящих в России, на портале ProfileRussia в Великобритании), Денис Шпотя (популяризация достижений России в аэрокосмической области), Михаил Черных (популяризация отечественной классики среди молодежи), гражданин Сирии Халед Рабех (гуманитарные и спасательные миссии мирного населения в зоне военных конфликтов).