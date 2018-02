Законопроект о национализации: Что нельзя обанкротить, предлагают обращать в народную собственность

Сейчас этот проект зарегистрирован и находится на рассмотрении в Нижней палате парламента.

Национализация подразумевает, что имущество, которое находится в частной собственности, будет изъято в «возмездно принудительном порядке» в пользу государства.

По мнению авторов законопроекта, эта необходимо, чтобы обеспечить нужды страны и ее национальную безопасность, повысить социальную ориентированность экономики.

Забирать «заводы и пароходы» предлагается не у всех, как было в 1917 году, а только у провинившихся. Основаниями для национализации могут стать угроза массовых сокращений на градообразующих предприятиях или признание банкротом компании, которая имеет стратегическое значение. Также в собственность государства, по мнению КПРФ, должны отправиться компании, которые были в свое время незаконно приватизированы.

Национализировать предлагают не только сам объект, но и его продукцию, услуги, товарный знак. За изъятое имущество владельцам должны будут выплатить его стоимость. Кто и как станет ее рассчитывать, в проекте не говорится.

Сейчас есть примеры, когда государство берет под свое крыло крупные компании, которые оказались в сложном финансовом положении. Недавний пример — Промсвязьбанк. Его владельцами были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, и он входил в топ-10 крупнейших банков страны. В прошлом году выяснилось, что собственных денег у Промсвязьбанка недостаточно для того, чтобы нормально работать и иметь возможность рассчитываться со своими кредиторами. Тогда ЦБ принял решение санировать его. Сегодня стало известно, что на следующей неделе Госдума будет рассмотривать законопроект о передаче Промсвязьбанка государству (Росимуществу). Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. До этого ЦБ планирует докапитализировать Промсвязьбанк. Денег здесь потребуется немало: примерно 200 млрд руб. Передача банка государству может произойти в течение первого квартала этого года.

ОПРОС КП

