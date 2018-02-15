2018-02-15T01:52:17+03:00
Спорт

За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 15 февраля

"КП" рассказывает о главных ожиданиях очередного олимпийского дня
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Женская сборная по хоккею проведет третий поединок на турнире.Женская сборная по хоккею проведет третий поединок на турнире.Фото: REUTERS
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Керлинг. Женщины. Россия - Китай

Когда: 03:05

После неудачного старта на Олимпиаде с поражения 3:10 наши девушки, вице-чемпионки мира, должны одерживать победу в данном поединке. Ждем реабилитации от нашей молодой команды.

Фигурное катание. Пары.

Когда: с 04:30

Наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов идут вторыми после короткой программы. Но в произвольной достойны многих и многих вершин, включая медали любого достоинства. Отдельно стоит обратить внимание на наш дуэт Забияко-Энберт, который всего в двух баллах от третьего места.

Сноуборд. Кросс. Мужчины.

Когда: с 5:00 до 11:45

В сноуборд-кроссе у россиян хорошие традиции. Даниил Дильман - молодой перспективный сноубордист с достижениями на российском уровне. А вот Николай Олюнин 4 года назад выиграл серебро в кроссе. Ждем медалей, Николай!

Лыжный спорт. 10 километров. Женщины.

Когда: 9:30 мск.

У сборной России на старт выйдут три спортсменки - Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Анастасия Седова. Учитывая то, что в четырех гонках подряд наши спортсмены попадают минимум в десятку, от наших девушек стоит ждать сюрпризов в гонке с раздельного старта на 10 километров.

Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия

Когда: 10:40

В последней игре группового турнира хоккеистки сборной России сразятся с командой Финляндии за звание третьей команды в своей группе. Первые два - безоговорочно за США и Канадой.

Биатлон. Индивидуальные гонки. Мужчины, Женщины.

Когда: 11:15, 14:20.

Накануне у биатлонистов из-за сильного ветра была отменена индивидуальная гонка у женщин. Поэтому в четверг две гонки будут "спрессованы" в один день. Вслед за женщинами с утра на старт выйдут мужчины. Однако же, пока нет оптимизма за результаты наших.

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