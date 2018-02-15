2018-02-14T17:24:24+03:00
Спорт

Спартак - Атлетик 15 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

Футбол, матч Спартак - Атлетик. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 февраля 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Атлетик" приедет в гости к "Спартаку"."Атлетик" приедет в гости к "Спартаку".Фото: REUTERS
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В первой официальной игре календарного 2018 года футболисты московского "Спартака" дома примут испанский "Атлетик". Команда из Бильбао проверит силу команды Массимо Карреры на стадии 1/16 финала Лиги Европы. "КП" - о главных моментах предстоящего поединка.

Статистика личных встреч Спартак - Атлетик 15 февраля 2018

Команды еще не играли между собой.

Прогнозы на матч Спартак - Атлетик 15 февраля 2018

Испанский "Атлетик" - фаворит этого поединка. Так думают букмекеры.

Трансляция матча Спартак - Атлетик 15 февраля 2018

Трансляция матча Спартак - Атлетик 15 февраля 2018 года в прямом эфире на канале «Матч ТВ», в 21:00 по московскому времени.

"Спартак" - "Атлетик". .

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