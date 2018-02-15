Спартак - Атлетик 15 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы
В первой официальной игре календарного 2018 года футболисты московского "Спартака" дома примут испанский "Атлетик". Команда из Бильбао проверит силу команды Массимо Карреры на стадии 1/16 финала Лиги Европы. "КП" - о главных моментах предстоящего поединка.
Статистика личных встреч Спартак - Атлетик 15 февраля 2018
Команды еще не играли между собой.
Прогнозы на матч Спартак - Атлетик 15 февраля 2018
Испанский "Атлетик" - фаворит этого поединка. Так думают букмекеры.
Трансляция матча Спартак - Атлетик 15 февраля 2018
Трансляция матча Спартак - Атлетик 15 февраля 2018 года в прямом эфире на канале «Матч ТВ», в 21:00 по московскому времени.
"Спартак" - "Атлетик". .