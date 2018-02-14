2018-02-14T18:51:36+03:00
Экономика

У российской науки появился цифровой инструмент для защиты авторских прав

День российской науки, учреждённый в честь юбилея основания Российской академии наук, – это не только повод вспомнить о достижениях, но и поговорить о проблемах
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Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (IPChain) партнер панельной дискуссии «Создание в России мировой практики применения блокчейн-технологий для управления правами интеллектуальной собственности: от патентов и изобретений до книг, картин, фотографий, музыки и фильмов» на VI Санкт-Петербургском культурном форуме 18 ноября 2017 годаАссоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (IPChain) партнер панельной дискуссии «Создание в России мировой практики применения блокчейн-технологий для управления правами интеллектуальной собственности: от патентов и изобретений до книг, картин, фотографий, музыки и фильмов» на VI Санкт-Петербургском культурном форуме 18 ноября 2017 года
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Главная из них сегодня, как считают учёные, – это защита интеллектуальной собственности (ИС). Эффективный инструмент защиты отечественных разработок и идей не только в России, но и за рубежом, крайне необходим сегодня.

Вторая проблема, которая влияет на качество исследований и научных разработок, – оперативный и недорогой доступ к самым разным базам данных, к новейшей информации. Однако и с этим не всё гладко. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, не раз обозначавшая проблему доступа к научной информации, подчеркнула: «За последнее десятилетие издатели, агрегаторы научной информации выстроили достаточно эффективную, но отнюдь не дешевую для потребителя модель. У меня, как и у многих моих коллег, как у многих ученых, возникает вопрос: насколько этично оплачивать сначала публикацию, а потом доступ к ней? Вправе ли мы за счет высокой цены ограничивать доступ к произведениям науки, литературы или искусства в случае, если они необходимы для проведения исследований, для обучения?»

Способом решения обеих проблем, стоящих перед российской наукой, призваны стать новейшие цифровые технологии – распределённый реестр и блокчейн. Министерство образования и науки РФ и Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития института интеллектуальной собственности для цифровой экономики. Таким образом Минобрнауки, являющееся регулятором сферы патентного права, получит возможность подключения цифровых платформ, в которых обращаются объекты и права на результаты исследований и разработок, к распределенному реестру. Это даст возможность всем пользователям быстро фиксировать возникновение и переход авторских прав.

IPChain - партнер панельной дискуссии «Создание в России мировой практики применения блокчейн-технологий для управления правами интеллектуальной собственности

IPChain - партнер панельной дискуссии «Создание в России мировой практики применения блокчейн-технологий для управления правами интеллектуальной собственности

Подписавший со стороны Ассоциации IPChain соглашение Андрей Кричевский сказал: «Сегодня нам важно сосредоточиться на создании глобальной конкурентоспособной системы интеллектуальной собственности и сформировать открытый цифровой рынок интеллектуальных прав, тем самым способствуя укреплению национальной экономики. У нас есть реальная возможность для увеличения экспортного потока российских интеллектуальных продуктов и повышения доступности глобальных рынков технологий, высокотехнологичных товаров и услуг для российских правообладателей».

Интеллектуальная собственность – самый мощный современный ресурс. По данным Standard & Poor’s, в капитале пятисот крупнейших компаний мира стоимость нематериальных активов приближается к 90%. У России тоже есть огромный потенциал для развития сферы интеллектуальной собственности. Будущее XXI века – это не природные ресурсы, а ИС, технологии, инновации. Без развития рынка ИС российская наука проиграет по конкурентоспособности в глобальном масштабе.

По мнению Андрея Кричевского, проект IPChain внесет ощутимый вклад и в создание предпосылок для повышения конкурентоспособности российских научно-технологических разработок, во многом стимулируя формирование класса «эффективных собственников», имеющих весь необходимый инструментарий и среду для успешного управления результатами своей интеллектуальной деятельности и её монетизации.

Министерство и Ассоциация IPChain совместно отработают технологии «умных контрактов» для заключения сделок с интеллектуальными правами на оцифрованные объекты интеллектуальной собственности, в том числе нетипичные – трехмерные модели, данные о генетическом редактировании, первичные данные исследований. Сегодня над репозиториями таких объектов работает ряд ведущих университетов – Национальный исследовательский университет ИТМО, Сибирский федеральный университет, Санкт-Петербургский университет, ВШЭ, Санкт-Петербургский политехнический университет и многие другие.

Символично, что это соглашение было подписано в День российской науки, 8 февраля.

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