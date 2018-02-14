В Россию возвращаются импортные овощи и фрукты
Импорт продовольствия в 2017 году увеличился на 6%. Таковы данные Федеральной таможенной службы.
Подобного не наблюдалось уже несколько лет. После обвала рубля и введения нами продуктовых контрсанкций в 2014 году импорт продуктов сильно сократился. В 2016-м мы ввозили еды на 20% меньше, чем двумя годами ранее.
С чего вдруг и за счет чего начался обратный процесс? В первую очередь за счет того, что к нам стало больше приезжать фруктов и овощей.
- Импорт фруктов больше всего вырос за счет черешни и винограда из Турции, бананов из Эквадора, цитрусовых из Южной Африки, - рассказали «КП» в Федеральной таможенной службе.
Плюс сразу несколько стран-поставщиков, на которые не распространяются санкции, увеличили продажу овощей в Россию (см. «Кстати»).
Эксперты говорят, что укрепившийся рубль помогает импорту. Стоимость иностранных продуктов снижается, а потребление растет. То есть иностранные овощи не вытесняют отечественные. Просто люди больше стали есть овощей и фруктов в целом, а поставщики — закупать.
КСТАТИ
Чего стали больше завозить
(2017 год к 2016)
Картофель из Белоруссии +30%
Овощи из Китая +40%
Помидоры из Азербайджана +50%
Картофель из Египта +150%
(Данные ФТС)