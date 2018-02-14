В Россию возвращаются импортные овощи и фрукты

СЕГОДНЯ 17:43 2018-02-14T18:51:36+03:00

Импорт фруктов больше всего вырос за счет черешни и винограда из Турции Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Импорт продовольствия в 2017 году увеличился на 6%. Таковы данные Федеральной таможенной службы.

Подобного не наблюдалось уже несколько лет. После обвала рубля и введения нами продуктовых контрсанкций в 2014 году импорт продуктов сильно сократился. В 2016-м мы ввозили еды на 20% меньше, чем двумя годами ранее.

С чего вдруг и за счет чего начался обратный процесс? В первую очередь за счет того, что к нам стало больше приезжать фруктов и овощей.

- Импорт фруктов больше всего вырос за счет черешни и винограда из Турции, бананов из Эквадора, цитрусовых из Южной Африки, - рассказали «КП» в Федеральной таможенной службе.

Плюс сразу несколько стран-поставщиков, на которые не распространяются санкции, увеличили продажу овощей в Россию (см. «Кстати»).

Эксперты говорят, что укрепившийся рубль помогает импорту. Стоимость иностранных продуктов снижается, а потребление растет. То есть иностранные овощи не вытесняют отечественные. Просто люди больше стали есть овощей и фруктов в целом, а поставщики — закупать.

КСТАТИ

Чего стали больше завозить

(2017 год к 2016)

Картофель из Белоруссии +30%

Овощи из Китая +40%

Помидоры из Азербайджана +50%

Картофель из Египта +150%

(Данные ФТС)