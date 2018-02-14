2018-02-14T19:32:08+03:00
В мире

Посольство США хотят поселить в «Североамериканском тупике»

Госдеп не против
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Сейчас адрес дипмиссии: Большой Девятинский переулок, д.8Сейчас адрес дипмиссии: Большой Девятинский переулок, д.8Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Названия городских объектов, где находятся дипломатические представительства других государств, все чаще становятся оружием в политической борьбе. Так, недавно посольству России в Вашингтоне местные власти присвоили адрес «Площадь Бориса Немцова» - в честь политика-оппозиционера, трагически погибшего три года назад. В ответ депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил назвать безымянный проезд к Дому Наркомфина «Североамериканский тупик» и изменить адрес американского посольства в Москве на «Североамериканский тупик, д. 1». Сейчас адрес дипмиссии: Большой Девятинский переулок, д.8».

Официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт уже заявила, что не возражает: «Это внутреннее дело. Если город хочет переименовать улицу, то мы поддерживаем свободу слова».

Но и это еще не все. В Анкаре проезд у посольства США хотят переименовать в «Оливковую ветвь» - так называется идущая сейчас операция Турции против сирийских курдов, которых поддерживают Штаты.

«Это сделано, чтобы почтить память наших погибших солдат», - поясняет инициатор переименования, мэр Анкары Мустафа Туна.

Госдеп не против.

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