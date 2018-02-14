2018-02-14T22:33:27+03:00
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Ургант против Кашпировского или Кто сказал «мяу»

Авторы юмористического шоу «Вечерний Ургант» оригинально извинились перед знаменитым психотерапевтом [видео]
Глеб ГУБАРЕВ
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Это изображение обидело Анатолия КашпировскогоЭто изображение обидело Анатолия КашпировскогоФото: скриншот видео
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Памятуя о том, что улыбка - это флаг корабля, Иван Ургант и Ко с огоньком отреагировали на претензии Анатолия Кашпировского. Маг, чародей и просто психотерапевт смертельно обиделся на невинную, казалось бы, шутку в одном из выпусков шоу, в котором его фото скрестили с изображением кота. Не просто так, разумеется, а по уважительной причине - речь шла о некоем коте-экстрасенсе из Благовещенска, поэтому авторы и вспомнили о, пожалуй, главном экстрасенсе в истории России.

Психотерапевт юмора не понял и дал себе установку во что бы то ни стало отомстить. После чего впаял создателям проекта иск на полмиллиона. Те ответили - извините, мол, ошибочка вышла, недоглядели, недоработали. На самом деле в эфире должно было быть продемонстрировано другое фото. Вот такое:

Этот коллаж создатели шоу выложили в качестве "извинений" Фото: СОЦСЕТИ

Этот коллаж создатели шоу выложили в качестве "извинений"Фото: СОЦСЕТИ

Как отреагирует на юмор «ургантовцев» Кашпировский, подаст ли второй иск или использует для справедливого возмездия свои экстрасенсорные способности - об этом мы скоро узнаем. «Комсомолка» будет следить за развитием этих паранормальных событий.

Кашпировский подал в суд на Урганта за карикатуру.В Чехии недавно закончился Чемпионат Европы по фигурному катанию, где наша гостья Евгения Медведева завоевала золото в одиночном разряде.

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