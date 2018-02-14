2018-02-14T22:46:47+03:00
Экономика

Молодых предпринимателей зовут в государственные коворкинги

Первый проект уже реализовали в Краснодарском крае
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Начальник управления развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий ВороновНачальник управления развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов
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В России предлагают создать первую сеть бесплатных государственных коворкингов (пространство, где предприниматель может посуточно арендовать рабочее место – прим. ред.). Эту идею обсудили в «нулевой» день работы Российского инвестиционного форума, который был посвящен молодым предпринимателям.

Арендовать собственный офис для молодого бизнесмена может быть накладно. В коворкинге ему предлагают не только бесплатный стол и стул, но и зал для презентаций, переговорную, а также помощь бухгалтера и юриста. Идея государственного коворкинг-центра должна стимулировать вывод начинающих бизнесменов из теневого сектора экономики.

Первый бесплатный коворкинг был открыт в Краснодарском крае осенью 2017 года.

- Когда мы говорили предпринимателям, что коворкинг бесплатный, они чувствовали подвох. Тогда мы стали говорить, что это не бесплатный проект, просто за них платит государство. Это совсем другой уровень ответственности - рассказал начальник управления развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов, - Мы не только предоставляем бесплатное рабочее место. Коворкинг – это прежде всего сообщество предпринимателей, сеть контактов и полезных знакомств для них.

Президент Ассоциации акселераторов Арсений Уралов отметил, что больше всего коворкингов открывается в кризис. В 2016 году в России зарегистрировано 307 коворкингов, из них 103 - в Москве.

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