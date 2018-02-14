Про самого жестокого российского маньяка снимут сериал

14 Февр. 21:32 2018-02-14T21:43:42+03:00

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В России готовится к съемкам сериал про маньяка Михаила Попкова, на счету которого не менее 29 убитых им молодых женщин. Хотя по показаниям, которые он дал в 2017 году, их количество уже перевалило за 80.

Михаил Попков известен как "ангарский маньяк" или "чистильщик". Совершал злодеяния с 1994 по 2010 годы в районе города Ангарск Иркутской области. Двадцать лет преступник убивал по одной схеме: в людных местах подбирал девушек, увозил в лес и там лишал жизни. Но Михаил Попков совершил ошибку: не добил свою жертву, женщина пришла в себя и дала показания. Задержан был 23 июня 2012 года.

Производством сериала займутся компания Игоря Толстунова «ПРОФИТ» и студия Yellow, Black and White. А увидеть сериал можно будет на видеосервисе START.ru.

Продюсеры отмечают, что работа над проектом уже начата. В качестве материалов будут использованы материалы следствия, показания свидетелей.

В основу также лягут интервью с Попоковым. Создатели сериала уверяют, что им удалось встретиться с маньяком лично.

Креативный продюсер START.ru Ирина Сосновая отметила, что была проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с ними поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года.

"За этой историей боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно".

Ожидается, что сериал выйдет на телеэкраны в 2019 году.

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О выездах на место убийств

- Я выезжал в качестве милиционера на два места своих преступлений, за которые я осужден. В одном случае был обнаружен труп через несколько месяцев, в другом - буквально на следующий день. Если я приехал с сотрудниками, как что-то от них скрыть? Как дежурный или как помощник оперативного дежурного я вообще не касался расследования. От меня требовалось зарегистрировать сообщение, обеспечить их транспортом, и вывезти на место происшествия.

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