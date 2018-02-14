Про самого жестокого российского маньяка снимут сериал
В России готовится к съемкам сериал про маньяка Михаила Попкова, на счету которого не менее 29 убитых им молодых женщин. Хотя по показаниям, которые он дал в 2017 году, их количество уже перевалило за 80.
Михаил Попков известен как "ангарский маньяк" или "чистильщик". Совершал злодеяния с 1994 по 2010 годы в районе города Ангарск Иркутской области. Двадцать лет преступник убивал по одной схеме: в людных местах подбирал девушек, увозил в лес и там лишал жизни. Но Михаил Попков совершил ошибку: не добил свою жертву, женщина пришла в себя и дала показания. Задержан был 23 июня 2012 года.
Производством сериала займутся компания Игоря Толстунова «ПРОФИТ» и студия Yellow, Black and White. А увидеть сериал можно будет на видеосервисе START.ru.
Продюсеры отмечают, что работа над проектом уже начата. В качестве материалов будут использованы материалы следствия, показания свидетелей.
В основу также лягут интервью с Попоковым. Создатели сериала уверяют, что им удалось встретиться с маньяком лично.
Креативный продюсер START.ru Ирина Сосновая отметила, что была проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с ними поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года.
"За этой историей боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно".
Ожидается, что сериал выйдет на телеэкраны в 2019 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт: слухи о том, что у маньяка Попкова мог быть сообщник, абсурдны
- Довольно большой временной разбег совершенных преступлений, их однотипность, биологические образцы, которые совпали в свое время у трех трупов - все это говорит о том, что действовало одно и то же лицо. Это уже система, типичный серийник - одиночка, - считает кандидат юридических наук, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутской области с большим стажем Николай Китаев.
10 откровений ангарского маньяка Михаила Попкова
О выездах на место убийств
- Я выезжал в качестве милиционера на два места своих преступлений, за которые я осужден. В одном случае был обнаружен труп через несколько месяцев, в другом - буквально на следующий день. Если я приехал с сотрудниками, как что-то от них скрыть? Как дежурный или как помощник оперативного дежурного я вообще не касался расследования. От меня требовалось зарегистрировать сообщение, обеспечить их транспортом, и вывезти на место происшествия.
Ангарский маньяк - корреспонденту "КП": "Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке"
- Так что же все-таки подвело? Почему вас все равно задержали?
- Не мог я предвидеть экспертизы ДНК. Родился не в том веке. Это сейчас такие современные технологии, методы, а раньше не было. Если бы не дошли мы до этого уровня развития генетической экспертизы, то… я бы перед вами не сидел.
Выжившая жертва ангарского маньяка Михаила Попкова рассказала, как встретилась с его родственниками
Ангарчанка Евгения Протасова – чудом выжившая жертва ангарского маньяка, бывшего милиционера Михаила Попкова. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы она до сих пор урывками вспоминает тот страшный июльский день 1999 года.
Мать погибшей от рук маньяка Попкова девушки: "Я уже потеряла надежду узнать правду"
Галине Далбаевой из Ангарске в декабре прошлого года исполнилось бы 38 лет. Но в 2001-ом году ее жизнь трагически оборвалась. Истерзанное тело женщины случайные прохожие нашли в лесу совсем недалеко от ее дома. Под подозрение сразу попал молодой человек сибирячки, но в тот же день его отпустили - у парня было железное алиби.
Исповедь экс-милиционера, который убил десятки женщин
- Как вы попали в милицию?
- Случайно. Вернулся из армии, устроился на завод азотных удобрений слесарем-ремонтником, потом стал машинистом компрессоров. С работы домой всегда ходил одной и той же дорогой - через вокзал. Однажды встретил там одноклассника. Он работал в транспортной милиции. Из любопытства спросил, какие у него график, зарплата. Оказалось, что он получает всего на 10 рублей меньше, а работа легче и график удобнее. Это было в 1987 году. Через год я перевелся в дежурную часть. От меня всего-то и требовалось зарегистрировать в книге поступившее сообщение о преступлении, обеспечить оперативников транспортом и отвезти на место происшествия. Стоял мирно в сторонке и наблюдал.
Выжившая жертва ангарского маньяка Михаила Попкова рассказала, как встретилась с его родственниками
Ангарчанка Евгения Протасова – чудом выжившая жертва ангарского маньяка, бывшего милиционера Михаила Попкова. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы она до сих пор урывками вспоминает тот страшный июльский день 1999 года.
- Мне было 18 лет, - рассказывает Евгения. – Я поругалась с парнем, который меня провожал, и он меня бросил прямо посреди ночи на дороге. Тут же ко мне подъехал мужчина на иномарке. Улыбался, стал предлагать довезти меня, мол, уже поздно, страшно. Показал мне удостоверение милиционера. Я ему поверила и села в машину.
Жена ангарского маньяка-милиционера Попкова: «Я люблю мужа и не верю, что он убийца»
- Михаил в школе был отличником, - утверждает мама изверга. - Потом в армии отслужил, женился, устроился на работу. Все у нас в семье было хорошо, меня он очень уважал и прислушивался к моим словам. В прессе писали, что я пью и поэтому Михаил возомнил себя «чистильщиком», мол, город от падших женщин очищал. Это неправда! Я никогда не пила. Всю жизнь службе отдала, воспитала детей, награды и грамоты получала.
Ангарский маньяк, убивший 81 женщину, может признаться в новых зверствах.Юлия ПЫХАЛОВА