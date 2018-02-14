Наследники коммуналки

14 Февр. 22:20 2018-02-14T23:10:06+03:00

А с деспотом прожить счастливо можно. И даже никогда не узнать, что у тебя тут деспот. Главное - проявлять характер Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Сами жертвы семейных деспотов, как ни странно, очень редко пишут мне письма. Крайне редко говорят о своих страданиях в Интернете. Это за них делают родня и друзья-приятели. Вот как в этом случае.

«Здравствуйте! Я тоже близка к тому, чтобы согласиться: любви нет. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Мне хочется посмотреть, где они – счастливые пары? Среди моих знакомых одни одинокие девушки, либо семьи садо-мазо (не в сексуальном плане). Нормальных браков, где муж нормально себя ведет, любит жену, не истерит, не хамит и т.д. – раз-два и обчелся.

Приведу самый трэш: подруга моей подруги. Они с детства, со школы, не разлей вода. Потом учебы-работы, но общаются, несмотря на то, что у той подруги типа семья. Женщина работает медсестрой в больнице, зарплата 25 тысяч. А теперь, внимание: ее муж. Системный администратор в частной конторе. Видимо, денег не много, потому что платят они ему 35 тысяч, хотя это условно, потому что задерживают регулярно. Но это сейчас, перед тем он два года сидел дома. Типа, делал частные заказы, хотя денег от него никто никогда не видел, и вообще у супругов – внимание! – бюджет раздельный.

А, еще забыла сказать – там ребенок, девочка 10 лет. Картина маслом: у жены кончаются деньги, она занимает у этого утырка, чтобы с зарплаты отдать. При этом магазины, еда, всякое хоз. мыло, готовка и семейная логистика на ней. Секс – тоже на ней. Он каждый день требует, чтобы его ублажали.

Причем вы бы его видели. Жертва обратной эволюции.

Недавно стал задерживаться с работы, раз вообще ночевать не пришел. На вопрос, где шлялся, - ор, хлопанье дверью, а вечером опять ТРЕБОВАНИЕ СЕКСА.

Я думала, может, сектанты? Может, очень религиозные? Нет, ничего подобного. Она на него готова жаловаться часами. Даже я, человек не близкий, как видите, в курсе всего «жыра». Что интересно, когда задаешь вопрос «Зачем ты живешь с этим м…ком?» - начинает его защищать! Нет, что вы, он хороший и талантливый, он ей картину нарисовал на день рождения. Ага: у дочки краски спер и нарисовал. Даже тут сэкономил. Однажды он попытался на меня гавкнуть (уже не помню из-за чего) за столом. Я его очень резко заткнула, он весь вечер просидел, как зайчик, улыбался. И даже попытался со мной шутить!

Вот такие люди. В других семьях, конечно не такой песец, но тоже негатив и взаимные претензии.

С уважением,

Ольга».

Ольга, я знаю и счастливые семьи, и несчастливые тоже. И я не согласна с классиком: счастливы-то как раз люди по-разному. Счастье – разнообразие. А вот несчастливые пары похожи. Там один – обязательно тиран. Тиран (обоего пола, кстати), едва женившись, начинает борьбу за территорию. Он спешит отвоевать себе побольше места, привилегий, благ. Он сразу вас втягивает в игру «кто кого». И когда «противник» дает слабину, он тотчас воцаряется на освобожденном участке. «Тиран» в переводе с древнегреческого, кстати, «лицо, насильственно захватившее власть». Мягкость, благородство «противной стороны» его кормит.

Не успеешь оглянуться, как ты ему уже и косточки из курицы вынимаешь, и тапочки приносишь в зубах. Защиту вот от этого всего надо выстраивать сразу после свадьбы, пока «агрессор» влюблен и полон лучших чувств.

Как в старом анекдоте. «Женился татарин на хохлушке и говорит: «Если я возвращаюсь домой и тюбетейка у меня на правом глазу, то всё тебе будет: и подарки, и любовь. А если тюбетейка у меня на левом глазу, то лучше и не подходи!» - «Ну что ж, дорогой муженёк, и ты меня послушай. Ежели ты придёшь домой, а руки у меня - вот так, - складывает руки на груди, - то всё тебе будет: и борщ, и ласка. А ежели ты придёшь домой, а руки у меня - так, - упирает руки в боки, - то мне плевать, на каком глазу у тебя тюбетейка!»

Ситуацию с тюбетейкой надо пресекать резко и сразу. Иначе потом придется вооружаться розгами и устраивать взбучку, как жильцы «Вороньей слободки» - Васисуалию Лоханкину.

Может, я слишком глубоко копаю, но мне кажется, эти домашние войны за личные границы – с унижениями, хамством и мордобоем – связаны с нашей генетической психологией.

Много поколений назад мы утратили культуру качественной жизни – среди красивых вещей, с красивыми чувствами и отношениями. Погромили барские усадьбы в 1917 году, плюнули вслед «Философскому пароходу», усвоили шариковское «Я не господин, господа в Париже» и зажили кучей, коммуналкой, растапливая буржуйку хозяйскими эльзевирами и обломками красного дерева. Хозяйничать научились, а хозяйствовать – нет.

Но это я так, брюзжу по-стариковски.

А с деспотом прожить счастливо можно. И даже никогда не узнать, что у тебя тут деспот. Главное - проявлять характер.

Вашей приятельнице, я думаю, слишком мешает сверхценная российская идея «мужика в доме». Она многим женщинам поломала судьбу. Живут с упырями по двадцать лет, пылинки сдувают, а потом - хрясь - и выкидывают на мороз, как старый матрас с клопами. И не верят в любовь.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к моим мыслям. У вас наверняка есть свой уникальный подход и опыт. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, почитать ваши истории.