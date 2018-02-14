«Довлатов» и сосиски

14 Февр. 22:28 2018-02-14T22:28:58+03:00

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Несколько месяцев назад лучшие немецкие кинорежиссеры количеством 70-ти с лишним человек написали письмо к общественности и в вышестоящие инстанции с просьбой сместить со своего поста директора Берлинале Дитера Косслика. Они писали о том, что по уровню программы Берлин сильно уступает Каннам и Венеции (что чистая правда) и ему нужен руководитель, который наконец сделает фестиваль конкурентоспособным. Все это так, и Косслик, чьё главное ноу-хау на фестивале - это секция под названием «Кулинарное кино», а также ряд фургонов перед входом в Берлинале-паласт с продающейся там smart street food, кажется, действительно больше разбирается в сосисках нежели кино.

Но, с другой стороны, есть и объективные обстоятельства. Например, перенос дат проведения церемонии «Оскара» плачевно сказался на голливудском присутствии в Берлине. Когда-то оно было изобильным, сейчас фестивалю достаются крохи после Санденса (настаивать на мировых премьерах уже не представляется возможным), и едва ли кто бы то ни было может что-то с этим поделать.

Среди лент, поступивших из Санденса выделяется вещь под названием «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт» Гаса Ван Сента, чей предыдущий фильм так провалился в Каннах, что от него отказались все дистрибьюторы (на новый есть надежда, поскольку в главной роли здесь Хоакин Феникс в роли прикованного к коляске инвалида), а также комедийный вестерн «Девица» братьев Зеллнеров с участием Роберта Паттинсона и Мии Васиковской (который не факт, что вообще должен быть в конкурсе).

«Сезон дьявола» - эпос главного на сегодняшний день азиатского режиссера, филиппинца Лава Диаса

В целом, уровень основной конкурсной программы этого года ничем не выше прошлогодних, за которые Косслик был подвергнут справедливой критике. Но нельзя не отметить два наиболее ярких события фестиваля с точки зрения собственно кино - это эпос главного на сегодняшний день азиатского режиссера, филиппинца Лава Диаса «Сезон дьявола» (нагонявший ранее метраж до 6-8 часов он адаптировался к европейскому фестивальному мейнстриму и делает теперь фильмы «всего» по 4 часа: такие все же реально посмотреть нормальному человеку) и российский «Довлатов» Алексея Германа-младшего - фреска, рисующая несколько дней из жизни очередного российского «лишнего человека» - суперпопулярного после смерти писателя, не сумевшего опубликовать ни одной строчки при советской власти.

Из 19 картин в конкурсе участвует 4 чисто немецких фильма (есть еще несколько с немецким участием), но недовольных Коссликом немцев даже это, кажется, не утешает. Самый любопытный из них носит название «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филиппа Гренинга.

Фестиваль откроется новым кукольным мультфильмом Уэса Андерсона «Остров собак»

Фестиваль откроется новым кукольным мультфильмом Уэса Андерсона «Остров собак» - с целым выводком звезд, отдавших свои голоса его хвостатым героям. Любое другое кино, показанное после такого открытия, неизбежно рискует вызвать зевоту. С другой стороны, превращаться в фестиваль мультфильмов Берлинале явно не собирается - при любом руководителе.