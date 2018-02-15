2018-02-14T22:27:16+03:00
Анекдоты

Собрался народ в раю, а поговорить-то не о чем...

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Раз в четыре года все астматики Норвегии собираются вместе, чтобы в чистой спортивной борьбе выяснить, чье лекарство целебнее.

***

Начальнику приятней видеть подчиненного мрачным. Если у подчиненного веселое лицо, значит, он что-то задумал.

***

Из протокола:

«При вскрытии матрешки было обнаружено еще 7 трупов».

***

Лучше и быстрее всего человек засыпает после срабатывания будильника...

***

Понимаешь, что живешь в хорошем районе, когда видишь собак на прогулке, одетых лучше, чем ты.

***

Восьмиклассник Вова вообще не расстроился, обнаружив, что на сайте Школьницы.ру нет ни сочинений, ни рефератов, ни изложений...

***

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.

***

Чтобы побыстрее продать квартиру, семья Петровых врезалась в «Бентли».

***

В пивбаре:

- Вам повторить?

- Ну если не трудно.

- Повторяю: валите уже отсюда, бар закрыт.

***

У детского стоматолога:

- Вовочка, ну будь умницей, открой ротик. Пусть дядя достанет свой пальчик...

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