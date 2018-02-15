Собрался народ в раю, а поговорить-то не о чем...

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-14T22:27:16+03:00

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Раз в четыре года все астматики Норвегии собираются вместе, чтобы в чистой спортивной борьбе выяснить, чье лекарство целебнее.

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Начальнику приятней видеть подчиненного мрачным. Если у подчиненного веселое лицо, значит, он что-то задумал.

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Из протокола:

«При вскрытии матрешки было обнаружено еще 7 трупов».

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Лучше и быстрее всего человек засыпает после срабатывания будильника...

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Понимаешь, что живешь в хорошем районе, когда видишь собак на прогулке, одетых лучше, чем ты.

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Восьмиклассник Вова вообще не расстроился, обнаружив, что на сайте Школьницы.ру нет ни сочинений, ни рефератов, ни изложений...

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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.

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Чтобы побыстрее продать квартиру, семья Петровых врезалась в «Бентли».

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В пивбаре:

- Вам повторить?

- Ну если не трудно.

- Повторяю: валите уже отсюда, бар закрыт.

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У детского стоматолога:

- Вовочка, ну будь умницей, открой ротик. Пусть дядя достанет свой пальчик...