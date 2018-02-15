Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер: Нынешний период может стать опаснее холодной войны!

СЕГОДНЯ 14:29 2018-02-15T14:41:02+03:00

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер дал интервью газете «Коммерсант». Приводим наиболее интересные фрагменты:

ВАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПОД УДАРОМ

- В период холодной войны было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями: Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. А сегодня стороны не только не могут заключить новые договоренности, но и ставят под удар существующие соглашения...У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ЕС - НА САМОМ НИЗКОМ УРОВНЕ

- Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

НОВЫХ САНКЦИЙ В ПОВЕСТКЕ НЕТ

- Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции - и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. В данный момент на повестке нет других санкций. Я могу только сказать, что Евросоюз — это суверенное объединение, и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения.

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ «КРЕМЛЕВСКОГО ДОКЛАДА» НЕ ВИДНО

- Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список... По моему мнению, бизнесмены должны давать оценку: они разбираются в этом лучше меня.

МИРОТВОРЦЫ ПОМОГЛИ БЫ ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ В ДОНБАССЕ

- Пункт о прекращении огня так и не был выполнен - не буду вдаваться в детали, по чьей вине. Если бы удалось разместить в Донбассе миротворческую миссию, это упростило бы реализацию прекращения обстрелов.

ОБ ОТМЕНЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС

- Если мы увидим прогресс в отношении Минских соглашений и их выполнение, то можно будет постепенно вернуться и к этому вопросу, а также к другим элементам нашего прежнего диалога, которые были заморожены.