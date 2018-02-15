Средняя ставка по ипотеке в этом году опустится до 8% годовых

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-15T18:53:05+03:00

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Жилищные кредиты будут и дальше дешеветь. Об этом в четверг, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник. По его расчетам, уже к концу 2018 года ставка по ипотеке упадет 8% годовых.

- В среднем по году будет 9%, - пояснил глава ведомства.

Напомним, в конце прошлого года стоимость жилищных кредитов впервые в постсоветской истории опустилась ниже 10% годовых. Это было связано со снижением ключевой ставки Центробанка. Она влияет на те ставки, что устанавливают коммерческие банки. К примеру, за 2017 год ключевая ставка упала с 10% до 7,75%. В итоге средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась до 9,8%.

В начале февраля ЦБ снова снизил ключевую ставку - до 7,5%. Как считают аналитики, это не предел. В этом году показатель может опуститься еще на 0,5 - 1%. Все будет зависеть от темпов инфляции, которая находится на рекордно минимальных значениях. Большинство экспертов делают однозначный вывод - ставки по ипотеке будут снижаться и дальше.

Вопрос в другом. Как это отразится на стоимости жилья. В 2000-х годах, когда ипотека стала доступной для россиян, она привела к буму на рынке недвижимости. Квадратные метры резко дорожали. На этот раз эксперты считают, что такого не повторится. Во-первых, доходы населения пока растут не так быстро, как в «тучные» годы. Во-вторых, объемы строительства выше. То есть, предложение пока превышает спрос. И вряд ли компании смогут поднять цены.

По статистике Центробанка, сейчас россияне должны по всем ипотечным кредитам более пяти триллионов рублей. Средний размер займа составляет - 2 млн. рублей, а средний срок - 15 лет. Доля просрочки по ипотеке минимальна - 1,4%. Это на порядок меньше, чем по обычным потребительским кредитам.