Звезда «Сталинграда» и «Дуэлянта» крутит роман с топ-моделью

СЕГОДНЯ 15:19 2018-02-15T15:26:36+03:00

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35-летний актер, талант которого ценит сам Федор Бондарчук, не любит «светить» свою личную жизнь. Но все меняется. Петр Федоров закрутил новый роман, что стало большой неожиданностью для его верных поклонников. Звезда «Сталинграда», «Обитаемого острова» и «Дуэлянта» расстался с моделью Анастасией Соколовой, с которой жил в фактическом браке с 2003 года. И теперь встречается с другой моделью, известной по участию в шоу «Топ-модель по-русски».

Избранницей Петра стала Анна Соколова. Ей 25 лет, она из Москвы, в модельном бизнесе она с детства.

На фото, которое опубликовала новая возлюбленная знаменитого актера, пара отмечает День всех влюбленных во время отдыха на Шри-Ланке.

Сам Петр раньше предпочитал не откровенничать о своей второй половинке в соцсетях, но на этот раз выложил снимок с Анной в честь Дня Святого Валентина.

Напомним, Петр Федоров родился в актерской семье, но хотел стать художником. После смерти отца-актера он поменял свое решение, бросил учебу и поступил в «Щуку». Актер снялся в десятке картину, но только после молодежного сериала «Клуб» его стали узнавать и звать на более заметные работы. В 25 лет он снялся в двух частях «Обитаемого острова» Федора Бондарчука, после чего стал одним из самых востребованных молодых актеров страны.