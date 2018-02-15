В России за прошлый год предотвратили 24 теракта

СЕГОДНЯ 16:12 2018-02-15T16:21:47+03:00

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Российские правоохранительные органы в 2017 году предотвратили 24 теракта и выявили более 950 экстремистов. И это несмотря на то, что общее количество преступлений такого толка выросло на 5%. Об в четверг заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, которая прошла в присутствии президента России Владимира Путина.

И если силовики хорошо справляются со своими обязанностями, то на иных фронтах борьба с преступностью хромает. Доходит до того, что живых денег не хватает ни предпринимателям, ни рабочим.

"За прошедшийгод по нашим материалам возбуждено свыше 1 тысяча уголовных дел, около 50 тысяч виновных в задержках зарплаты привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В целом по результатам принятых мер за год более полумиллиону работников выплачено 26 миллиарда рублей", - заявил Генпрокурор и отметил, что "совокупный объем долга государства по публичным контрактам перед предпринимателями только за последний квартал (2017 года) сократился на 3 миллиарда рублей, однако остается высоким — 24 миллиарда рублей".

Ветшает коммунальное хозяйство. По словам выступающего, за последние пять лет в России из-за физического износа признаны аварийными 42 тысяч многоквартирных домов, в которых проживает 730 тысяч человек. Причиной тому - хищение денежных средств, которые исправно собрали с населения.

"В 2017 году каждый пятый дом, из числа запланированных, оказался не отремонтированным. На начало текущего года остаток собранных с населения денежных средств составил около 200 миллиардов рублей, из которых десятая часть размещена на счетах региональных операторов без начисления процентов", - привел шокирующие цифры Чайка и тут же предложил поручить Минстрою России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ выработать механизм эффективного контроля за деятельностью региональных операторов при расходовании средств населения на капитальный ремонт.

Генпрокурор отметил, что со стороны прокуратуры на выявление коррупционеров брошены все силы: за год по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 30 тысяч должностных лиц, из них более 1 тысяч уволены в связи с утратой доверия.

"Главное – разрушен стереотип вседозволенности и безнаказанности. И как показал организованный нами Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему "Прокуратура против коррупции", молодое поколение воспринимает мздоимство как крайне негативное явление, препятствующее нормальному развитию государства и общества", - подчеркнул в своем выступлении Юрий Чайка.

Ведут сотрудники прокуратуры борьбу и в виртуальном пространстве: "С участием прокуроров пресечено 1,5 тысяч экстремистских преступлений (+5%), в основном связанных с распространением в сети Интернет призывов к нарушению территориальной целостности нашей страны, общественного порядка и безопасности. Установлено 972 лица их совершивших".

Главный прокурор отметил позитивные изменения в сфере гуманизации уголовного законодательства: "В результате гуманизации уголовного законодательства, установления упрощенных процедур по делам о нетяжких преступлениях, принятия ряда организационных мер за 10 лет, численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть, с 887 до 602".

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова Генпрокурора. Он заявил, что власти будут продолжать гуманизацию законодательства и даже могут декриминализировать ряд экономических нарушений.

"Вы упомянули гуманизацию законодательства — мы эту работу будем продолжать. Необходимо определить, какие составы конкретно из уголовного судопроизводства можно безболезненно, но с пользой для дела, переводить в сферу арбитражного разбирательства", - предложил на коллегии Владимир Путин.

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- Сегодня мы обсудим, что необходимо сделать, чтобы и органы прокуратуры, и вся правоохранительная система России более результативно решали задачи по обеспечению верховенства закона, эффективно боролись с криминалом, произволом, коррупцией, экстремизмом, - начал расширенную коллегию генпрокуратуры Владимир Путин, тем самым фактически очертив круг задач, которые государство ставит перед людьми в синих мундирах (подробности)