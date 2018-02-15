2018-02-15T16:26:21+03:00
Звезды

«В Кремле, в трусах?!»: Анна Семенович в прозрачной юбке показала все несовершенства фигуры

Под просвечивающий наряд певица надела лишь черное белье
Ольга АНТОНОВА
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Семенович призналась, что один вид ее груди исцеляет мужчинСеменович призналась, что один вид ее груди исцеляет мужчинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сколько бы поклонники творчества Анны Семенович не ловили ее на использовании фотошопа, а некоторые особо наглые не советовали певице сбросить вес, сама звезда, похоже, считает, что женщина прекрасна даже в размере plus size. Исполнительница не считает нужным скрывать нарядами несовершенства фигуры, напротив, считает, что некоторую красоту можно и подчеркнуть. На концерте, посвященному Дню влюбленных в Кремлевском дворце бывшая солистка «Блестящих» решила сделать акцент на бедрах, для чего наделала прозрачную юбку и мини-трусики под них. А если учесть, что скрыть наряд не мог почти ничего, то такое смелое дизайнерское решение не смог оставить равнодушным никого.

«Всё супер! Анна красотка! Но подъюбник все таки надо было одеть.Весь вид портит видимость трусов», «Нет! Не понимаю, в КРЕМЛЕ и в трусах?», «Все-таки такое платье – это уже перебор. Это же день влюбленных, романтический праздник, зачем же так сексуально?!», - тут же написали в комментариях подписчики. Но нашлись те, кто подивился смелости звезды, отметив, что платье смотрится ультрасовременно и Семенович очень идет.

ann_semenovichann_semenovich
Спасибо любимые всем, кто был с нами в Кремле на главном концерте полном любви кто смотрел @muztv ? Вам понравилось ? #деньлюбви #анясеменович #отличныйдень #кремль #позитивщики
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Напомним, чуть раньше в интервью «Комсомолке» Семенович призналась, что один вид ее груди исцеляет мужчин.

«Очень эта моя часть тела привлекает и прессу, и людей. До какого-то момента меня это раздражало, задевало. А сейчас я поняла, что невозможно ничего изменить. О груди всегда говорили и будут говорить. Так пусть делают это с удовольствием», - призналась звезда.

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- На Новый год в вашей семье какое блюдо обязательно бывает на столе?

- Оливье, конечно. Потом мама готовит нам фирменный торт «Наполеон», селедку под шубой, салат «Мимоза». И на горячее - индейку или утку в печи с картофелем. Все жирное, калорийное, что я практически никогда не ем. Но в Новый год я себе позволяю все.

Кстати, хотя я пять лет вела кулинарное шоу «Барышня и кулинар», готовить не люблю. Очень скромно питаюсь в обычной жизни. В основном сижу на белковой диете. Это рыба, мясо, овощные супы. Люблю тайские супы: острое еще улучшает обмен веществ. Стараюсь перчить свежемолотыми перцами все, что ем. (подробности)

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