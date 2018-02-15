2018-02-15T17:01:22+03:00
Спорт

Анастасия Кузьмина посвятила cвою медаль брату Антону Шипулину

Биатлонистка, выступающая за Словакию, выиграла «серебро» в индивидуальной гонке
Сергей КИРИЛЛОВ
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Анастасия рассказала после финиша, что их родители очень сильно переживают за АнтонаАнастасия рассказала после финиша, что их родители очень сильно переживают за АнтонаФото: REUTERS
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Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, сегодня, 15 февраля, выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке и посвятила ее брату Антону Шипулину. Лидера сборной России МОК не допустил до Олимпиады, и Анастасия рассказала после финиша, что их родители очень сильно переживают за Антона.

«Если честно, то это очень сложная ситуация, о которой не хотелось бы рассказывать. Родители задавались вопросом, нужно ли сюда ехать, и я им очень благодарна, что они сюда приехали, потому что мы мало видимся, и для меня это - огромная поддержка. Хотя мама часто и говорит, что Антошки здесь очень не хватает, ей больно на душе и на сердце», - приводит слова Кузьминой ТАСС.

А чемпионкой в индивидуальной гонке на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами стала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Немка Лаура Дальмайер, победившая на двух первых дистанциях, с одним промахом зацепилась за третье место.

Татьяна Акимова (+3.10,4) и Ульяна Кайшева (+3.40,7, не закрывшие по две мишени, финишировали на 15-м и 24-м местах.

Биатлон. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Анна Оберг (Швеция) – 41.07,2 (0 штрафных минут). 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – отставание 24,7 (2). 3. Лаура Дальмайер (Германия) – + 41,2 (1)… 15. Татьяна Акимова – + 3.10,4 (2)… 24. Ульяна Кайшева (обе – Олимпийские атлеты России) – + 3.40,7 (2).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Свое первое олимпийское золото выиграл норвежец Йоханнес Бё. Он так быстро шел по лыжне, что смог с двумя промахами опередить словенца Якова Фака и австрийца Доминика Ландертингера, стрелявших чисто. Победитель предыдущей гонки француз Мартен Фуркад с двумя промахами занял пятое место.

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 48.03,8 (2 штрафные минуты). 2. Яков Фак (Словения) – отставание 5,5 (0). 3. Доминик Ландертингер (Австрия) – + 14,2 (0) 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – +29,1 (1). 5. Мартен Фуркад (Франция) – +42,4 (2)...16. Антон Бабиков – + 2.04,2 (1)… 28. Матвей Елисеев (оба – Олимпийские атлеты России) – + 3.03,3 (3).

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