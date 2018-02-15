Дмитрий Медведев: С одной стороны — автобан, а с другой — военная дорога

СЕГОДНЯ 17:39 2018-02-15T18:53:05+03:00

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На российском инвестиционном форуме, который проходит в эти дни в Сочи, можно не только познакомиться с различными проектами регионов, но и неплохо подкрепиться. Краснодарский край завлекает гостей форума травяными чаями, глазированными сырками и мороженым, Тульская область - пряниками и фруктовой пастилой, Санкт-Петербург - леденцами с изображением исторических достопримечательностей, регионы Северного Кавказа - хинкали. Перед тем, как отправиться на главную пленарку форума, премьер Дмитрий Медведев осмотрел выставочные стенды регионов, правда, дегустировать ничего не стал. На стенде Рязанской области премьеру презентовали беспилотные трактора, а на Новосибирской - производство компонентов брони для танков «Армата».

На столичном стенде мэр Москвы Сергей Собянин рассказал премьеру о «портале поставщика», на котором могут регистрироваться регионы и поставщики продукции и услуг со всей страны для взаимной торговли.

- У регионов есть возможность увидеть весь спектр поставщиков в России, а нам это позволяет привлечь на портал огромный объем малого бизнеса, - заметил Сергей Собянин.

- Очень удобно, - оценил Медведев.

На столичном стенде мэр Москвы Сергей Собянин рассказал премьеру о «портале поставщика»Фото: Елена КРИВЯКИНА

Собянин также рассказал о развитии в столице технопарков. Сейчас в Москве работают 35 технопарков, по словам мэра, в ближайшее время будет открыто еще около десятка. Медведев заметил, что другим регионам стоит брать пример с Москвы.

Во время осмотра выставки к Медведеву подошел двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов. Он пригласил премьера посетить Всероссийские зимние любительские игры, которые пройдут 2 - 4 марта в Ижевске, и вручил Медведеву именной стартовый номер.

- Спасибо за приглашение. Будем продвигать наши спортивные мероприятия, хотя некоторые граждане и злобствуют, - заметил Медведев и отправился открывать пленарное заседание форума.

По словам премьера, инфляция в России в перспективе не должна превышать 4 процентов (в 2017 году инфляция оказалась рекордно низкой - 2,5%).

- Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, даже под санкциями наша экономика стала менее зависима от внешних шоков и цен на сырье. У нас устойчивая финансовая система и курс национальной валюты. В этом году бюджет может стать профицитным, и мы начинаем накопление средств в суверенном фонде, - заявил глава кабмина.

Дмитрий Медведев, Георгий Полтавченко и Дмитрий Козак на стенде Санкт-Петербурга на сочинском форумеФото: Елена КРИВЯКИНА

Медведев сообщил, что поручил Минфину поработать вопрос об увеличении программы эмиссии облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения до 100 миллиардов рублей. Продажа ОФЗ для физических лиц стартовала весной прошлого года, граждане приобрели облигаций на 30 миллиардов рублей.

- Мы видим, что люди доверяют этим ценным бумагам и в силу их надежности и доходности разумной, - отметил Медведев.

Премьер также рассказал о планах правительства сосредоточиться на росте инвестиций, улучшении бизнес-климата и создании предсказуемых правил игры для инвесторов. До конца года будет завершена работа над стратегией пространственного развития до 2025 года. Для каждого региона найдут свои возможности для роста.

- Жизнь на Итурупе, в Крыму и в Питере - это совершенно разная жизнь, но во всех регионах жизнь может стать лучше. Каждому региону надо найти свое лицо и конкурентные преимущества. На карте должны появиться не только мегапроекты, но и множество точек для приложения сил малого и среднего бизнеса, - заявил Медведев.

При этом, отметил премьер, планы регионов по созданию собственной инфраструктуры должны быть увязаны между собой.

- Дороги не заканчиваются на территории одного региона, они перетекают в другой. Мы все с вами неоднократно сталкивались с ситуацией, когда, переезжая границу одного региона и попадая на территорию другого, качество дороги радикальным образом отличается. Просто едешь, с одной стороны - автобан, а с другой стороны - военная дорога. Это плохо, конечно, - заметил Медведев.