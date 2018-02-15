Наталья Поклонская: У детей не должно быть однополых родителей, как в Европе. Поэтому, люди поддерживают запрет суррогатного материнства

СЕГОДНЯ 17:48 2018-02-15T17:55:09+03:00

Депутат Госдумы рассказала о том, как русские люди борются за свои традиционные ценности [видео]

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Куда пойдут деньги с продаж новой книги бывшего крымского прокурора? Нужно ли запрещать суррогатное материнство? Об этом депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем блоге на Радио «Комсомольская правда».

ГОНОРАР ПЕРЕДАМ В МОНАСТЫРСКИЙ ПРИЮТ

- Когда ваша новая книга вышла в свет, некоторые журналисты возмутились и обвинили вас в плагиате. Сказали, что вы напечатали их интервью без спроса. Что ответите на обвинения?

- Ну был первый вопрос на презентации книги от журналистки, которая озвучила комментарий из социальных сетей одной из сотрудниц СМИ. Та девушка брала у меня интервью, которое вошло в мою книгу. Настоящая это проблема или выдуманная - главное скандал, главное пошуметь над чем-то. И, конечно, презентация книги послужила им хорошим поводом, чтобы еще раз напомнить о своей фамилии. Все вопросы по гонорам, авторскому праву нужно адресовать издательству, с которым я работаю. Я ответственно заявляю как прокурор, как юрист: никакого нарушения авторского права не было. Если есть вопросы и споры, то их нужно выяснять в установленном законом порядке. Все ссылки в книги есть. Это такой "пшик", но он вызвал конфликт.

- Но волнуют-то людей деньги. Куда они пойдут? Ведь книга продается в магазинах.

- Журналистка попросила отдать ей гонорар, чтобы она накормила бездомных животных. Не знаю, кто и куда хочет тратить деньги. Я официально отказалась от гонорара за книгу. Мы подписали соглашение с издательством. Все деньги пойдут в детский приют Николо-Сольбинского монастыря. В этой школе прекрасные детки, я своими глазами увидела, как они живут. Увидела, как служители монастыря заботятся о них, какие спектакли помогают ставить. Я ведь спектакли не очень люблю - театр, сцена... Может я кого-то не порадую своим отношением. А тут я увидела детский спектакль "12 месяцев". Я была поражена. Я увидела интерес к нормальной здоровой жизни. Дай Бог, чтобы получилось оказать какую-то поддержку монастырю.

У НАС ЕСТЬ МАМА И ПАПА. НАМ НЕ НАДО РОДИТЕЛЯ НОМЕР «ОДИН» И «ДВА»

- Наталья Владимировна, в прессе прошла еще одна новость. Говорят, мы вносите законопроект о запрете суррогатного материнства. Так ли это?

- Тоже очень интересная история. Был внесен законопроект на рассмотрение членом Совфеда. По нему предлагается запретить суррогатное материнство. Чтобы узнать мнение своих избирателей, я запустила голосование в своих соцсетях. Попросила людей высказать свое мнение. Но вдруг в прессе все перекрутили. Сказали: «Поклонская хочет запретить суррогатное материнства". Нет, Поклонская хочет узнать мнение людей. Кстати, по результатам голосования люди поддерживают запрет суррогатного материнства.

Россия - страна, которая отстаивает традиционные ценности и нравственность. В Европе у детей есть "родитель один" и "родитель два". Гендерное равенство. Что это такое? Где же нравственность, где духовность? У нас в России не так, на Украине не так. У нас есть мальчик и девочка, мама и папа. И это правильно, это надо защищать. Это наши традиции, наши ценности. Чтобы у ребенка не было «родителя один» и «родителя два» - к примеру, двух мужчин или двух женщин. Поэтому люди проголосовали против. Есть медицинские показания, когда родители не могут завести детей, тогда они прибегают к суррогатному материнству. Это все понятно, тут никто не может посягать на медицинские вещи. Но люди хотят отстаивать свои нравственные и традиционные ценности.

- Прислушаетесь к результатам голосования?

- Конечно, прислушаюсь к результатам голосования. Я не буду просить, чтобы этот законопроект отклонили.