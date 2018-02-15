Украина готова вернуть свои корабли, если их отремонтирует Россия за свой счет

СЕГОДНЯ 19:00 2018-02-15T19:18:01+03:00

Мы же не настаиваем. Мы предлагаем лучший для вас вариант. А так и сами можем сдать ваши корабли на «иголки» Фото: Олег КРЮЧКОВ

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Потрясающие новости приходят из Незалежной. В начале января президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать свои корабли, самолеты и бронетехнику, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Правда, президент России не преминул отметить, что подавляющая доля этой техники находится сейчас в плачевном состояниии

На Незалежной сначала возмутились в отношении этой инициативы, потом подсчитали, что технику можно сдать в металлолом и получить за это реальную денежку, а затем осмелели еще больше. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль заявил, что Украина может вернуть корабли, оставленные ей в 2014-м году в Крыму, но только при том условии, если Россия их предварительно отремонтирует.

- Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе, - подытожил он, отвечая на вопросы журналистов.

- Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать их? Нет! - возмутился Коваль.

Ребята, вы не поняли? Мы же не настаиваем. Мы предлагаем лучший для вас вариант. А так и сами можем сдать ваши корабли на «иголки». Тем более, что состояние кораблей задокументировано. Как и состояние описанных матрасов на флагмане ВМС Украины. Ой, да не забирайте. Оставайтесь лохами. Угрожайте нам, из серии - напугали дикобраза голым анусом.

Да, пожалуйста, пытайтесь. Мечтать, как говорится, не вредно. Вредно - не мечтать.