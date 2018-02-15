Россия готова к онлайн-образованию

СЕГОДНЯ 00:15 2018-02-15T07:24:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Минобрнауки России обнародовало результаты социологического исследования, проведенного в конце прошлого года и направленного на изучение того, как относятся россияне к идее онлайн-обучения. Дело в том, что цифровому образованию сегодня уделяется пристальное внимание на самом высоком государственном уровне. Именно оно обладает должной гибкостью и эффективностью в деле решения стратегической задачи – подготовки кадров для цифровой экономики.

Опрос проводился среди представителей нескольких целевых аудиторий: студентов, руководителей и преподавателей учебных заведений, а также руководителей и HR-директоров коммерческих организаций. Результаты исследования оказались ожидаемы: в целом к идее онлайн-обучения жители страны относятся положительно. Однако, оценки целевых аудиторий разнятся.

Студенты проходят онлайн-курсы. Фото: Сергей Гнусков

Так, если большинство студентов и преподавателей относятся к онлайн-обучению сдержанно (ответ «в чем-то положительно, в чем-то отрицательно» выбрали 56% преподавателей и 57% студентов), то бизнес к этой идее отнесся «в основном положительно» – этот ответ выбрали 45,6% руководителей и 50% HR-директоров. А вот ректоры и проректора избрали «золотую середину» – примерно 41% руководителей учебных заведений относятся к онлайн-образованию сугубо положительно и еще столько же – с оговорками.

Кто поддерживает проектыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Для того, чтобы объяснить расхождение в оценках, стоит вспомнить, что нынешняя ситуация на рынке труда резко отличается от таковой в рамках привычной многим индустриальной модели экономики. Если раньше полученное образование, фактически, предопределяло выбор профессии, то сегодня дело обстоит далеко не так: по данным Росстата, почти 60% россиян работают не по специальности. Таким образом, работодатели транслируют «социальный заказ», рассчитывая, что именно онлайн-образование поможет ликвидировать разрыв между потребностями рынка труда и предложением со стороны образовательных учреждений. И это вполне реально, если иметь в виду систему профессиональной переподготовки и повышения компетенций кадров.

Студенты проходят онлайн-курсы. Фото: Сергей Гнусков

Немного истории. Буквально несколько лет назад родилась концепция массовых открытых онлайн-курсов, которая немедленно получила самое широкое распространение, а платформы онлайн-обучения стали появляться, как грибы после дождя. По словам основателя и генерального директора Class Central – популярной системы поиска и оценки онлайн-курсов – Дхавал Шаха, на сегодняшний день более 70 миллионов студентов прошли обучение на 8 тысячах онлайн-курсах, созданных преподавателями более чем 750 университетов мира.

Популярность онлайн-курсов объясняется довольно просто: их созданием занимаются чаще всего преподаватели ведущих университетов и крупных научных центров. Студенты, при этом, получают возможность пройти удаленный курс обучения от лучших преподавателей страны и мира, не говоря об актуальности полученных знаний.

В 2015 году ведущие вузы России – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО – учредили Национальную платформу «Открытое образование», предлагающую онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Все курсы, размещенные на платформе, доступны бесплатно, а для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета предусмотрена возможность получения сертификатов. По данным НПОО, в настоящее время уже более 197 тысяч студентов прошли обучение на онлайн-курсах «Национальной платформы открытого образования».

25 октября 2016 года в рамках реализации государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы» на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию был представлен приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».

«Интернет даёт неограниченные возможности тем, кто ищет новые знания. Но при этом интернет не гарантирует качества материала. В рамках нашего проекта будет создан единый портал для размещения всех типов онлайн-курсов, качество и авторство которых будет подтверждено. В этом цель проекта», — рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Совета.

Проект «СЦОС в РФ» предусматривает несколько направлений реализации. В первую очередь – создание инфраструктуры и подготовка кадров для развития онлайн-обучения в регионах. В частности, в прошлом году были созданы и приступили к работе десять Центров компетенций в области онлайн-обучения, на базе которых организовано обучение более 3,5 тыс. сотрудников вузов и ссузов, в том числе по вопросам создания и использования онлайн-курсов при реализации основных образовательных программ.

«У нас огромная страна, разные регионы обладают разной доступностью. И для того, чтобы образование в регионах соответствовало требованиям современного общества, мы должны сделать его доступным. И один из способов – это предоставить студентам и преподавателям доступ к самому современному контенту, который есть на данный момент. На мой взгляд, именно эти принципы легли в основу национального приоритетного проекта «СЦОС в РФ», – подчеркнул директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Александр Соболев, рассказывая о предпосылках реализации приоритетного проекта на пресс-конференции, посвященной «СЦОС в РФ», в конце декабря 2017 года.

Кроме того, запущен и в настоящее время проходит апробацию интернет-ресурс, который аккумулирует множество онлайн-курсов и образовательных платформ в одном месте и предоставляет к ним доступ по принципу «одного окна». По данным Минобрнауки России, только в 2017 году число прошедших обучение на онлайн-курсах для неформального и формального образования составило 241 тыс. человек.

Отношение к обучениюФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Немаловажным является и то, что применение инструментов онлайн-обучения позволяет реализовать идею «индивидуальной образовательной траектории».

«Современные технологии позволяют выстроить, говоря официальным языком, «индивидуальную образовательную траекторию». Что, по факту, означает, что ответственность за образование человек берет на себя. Он сам подбирает те или иные знания и компетенции, которые пригодятся ему в будущем. И не опираясь на широкое поле цифровых ресурсов, это, наверно, сделать нельзя», – рассказал Александр Соболев.

А это, в свою очередь, создает возможности обучения на протяжении всей жизни для любого жителя страны, где бы он ни жил и каким бы ни был уровень его образования. Комплекс этих соображений позволяет понять, почему респонденты соцопроса в целом позитивно оценивают факт реализации национальных проектов онлайн-обучения.