За 2017 год на российских дорогах погибли 19 000 человек

15 Февр. 23:36 2018-02-14T23:51:33+03:00

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На российских дорогах сохраняется тенденция к снижению основных показателей аварийности. В 2017 году количество ДТП упало на 2,5% (169432), число погибших уменьшилось на 6% (19088), раненых – на 2,6% (215374).

И этого удалось добиться несмотря на ежегодный прирост автопарка, который только в 2017 году составил 2,5 млн единиц (+4,6%) (всего на учете Госавтоинспекции находится 56,5 млн авто).

Есть и еще одна положительная тенденция - сокращение числа пьяных ДТП. Зарегистрировано 16265 (-3,4%) таких происшествий, в которых погибли 4647 (-4,2%) и ранены 22049 (-3,8%) человек. Более девяти десятых из них (92,1%) являлись виновниками совершения этих ДТП (14972, -4,4%). Четвертый год подряд растет число происшествий с участием автобусов. В авариях с общественным транспортом погибли на 26 % больше людей, чем годом ранее.

Снижается количество наездов на пешеходов и числа пострадавших в них, в 51839 (-0,3%) таких ДТП погибли 5634 (-2,6%) и ранены 48377 (-0,2%) человек. А вот количество аварий с детьми наоборот выросло на 1,6% (19581), число погибших - на 0,4% (713) и раненых несовершеннолетних - на 2,5% (21136). В среднем по стране ежесуточно фиксируются 54 аварии с детьми, в которых гибнут 2 и получают ранения 58 несовершеннолетних.

В наступившем году сотрудники Госавтоинспекции направят все свои усилия на формирование культуры поведения участников дорожного движения и повышении уровня правосознания.

"Особое внимание в ней уделено защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения – детей и пешеходов, развитию системы оказания помощи пострадавшим, а также совершенствованию улично-дорожной сети по условиям дорожной безопасности, включая развитие работ по организации дорожного движения", - отметили в ГИБДД МВД России.