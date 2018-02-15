В Минфине думают о новой налоговой реформе

СЕГОДНЯ 12:10 2018-02-15T14:58:11+03:00

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В этом году россиян ждут новые налоги. Такой вывод можно сделать из заявлений членов правительства на инвестиционном форуме в Сочи.

- Изменение структуры налогов мы рассматриваем, но общее налоговое бремя не увеличится. Особенно это касается добросовестных налогоплательщиков, - сказал на одной из сессий министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, планируется перейти от прямых налогов к косвенным. То есть уменьшить, например, налог на прибыль или НДС. А вместо этого увеличить различные взносы, сборы, акцизы и другие платежи (как «Платон», например).

- Задача - подстегнуть рост экономики. Нужно увеличить инфраструктурные расходы, но никто не предполагает использовать для этого дополнительное налогообложение бизнеса, - успокоил министр.

С ним согласился и коллега - глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он сказал, что бремя повышать нельзя.

Конкретные изменения Силуанов не озвучил. В правительстве их еще обдумывают. Что известно точно, решения об изменении налоговой системы примут в 2018 году. Они будут вступать в силу постепенно.

Тем не менее эксперты опасаются, не получится ли как всегда. Многие россияне до сих пор помнят «маневр» с транспортным налогом. Власти тогда обещали, что повысят акцизы на бензин, но при этом постепенно отменят налог. Но, как мы прекрасно помним, осталось и то, и другое.