2018-02-15T13:34:57+03:00
Здоровье

Ученые признали йогурты полезными для здоровья

Эти продукты благоприятно влияют на сердце и сосуды
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Йогурты помогают укрепить сердечно-сосудистую системуЙогурты помогают укрепить сердечно-сосудистую системуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Употребление йогуртов даже небольшими порциями крайне благоприятно влияет на здоровье. К такому выводу пришли учение из Бостнонского университета.

Специалисты провели исследование и выяснили, что йогурты восстанавливают сердечно-сосудистую систему, понижая вероятность развития инфаркта или инсульта примерно на 17-21%.

«Мы давно предполагали, что долговременное употребление йогурта может снижать шансы заполучить болезни сердечно-сосудистой системы, так как подобные эффекты были открыты у некоторых других кисломолочных продуктов. Мы показали, что это действительно так, наблюдая за очень большим числом мужчин и женщин с высоким давлением, за чьей жизнью мы следили в некоторых случаях более 30 лет», - рассказал Джастин Буэндия из Бостонского университета (США).

Специалист добавил, что йогурт также стимулирует выработку в организме моноокиси азота, которая заставляет сосуды расширяться. Это это помогает нормализовать давление и избежать сердечных недугов. Более того, ферменты, которые содержатся в данном продукте, способны воспрепятствовать формированию холестериновых бляшек, пишет сайт argumenti.ru.

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