Выход новой "Игры престолов" отложили еще на целый год

СЕГОДНЯ 13:11 2018-02-15T19:36:48+03:00

Джордж Мартин указывает направлением фанатам, куда им стоит идти за новой книгой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

За американским писателем Джорджем Мартином уже закрепилась слава вечно опаздывающего. Вот и сейчас он вновь огорчил поклонников, сообщив, что не собирается выпускать очередную часть своей саги «Песнь льда и пламени» - "Ветра зимы" - в 2018 году, как это было запланировано изначально. Об этом стало известно из ответов писателя на вопросы фанатов, которые они задавали ему в его блоге.

Получается, что в этом году выйдет лишь первый том двухтомника «Пламя и кровь».

А вот шестую часть «Песни льда и пламени», которая как раз и должна была лечь в основу «Игра престолов», Мартин выпустит уже после этого.

Вот примерная беседа писателя и поклонников его таланта.

- «Ветра зимы» выйдут в 2018-м? Будет ли что-то еще?

- «Пламя и Кровь» планируется.

- Означает ли это, что «Пламя и Кровь» уже завершены или в процессе?

- Первый том почти завершен, а работа над вторым только началась.

- «Пламя и Кровь» выйдет до или после "Ветров"?

- Пламя и Кровь» будет в двух томах. Первый том выйдет до, второй — после.

Напомним, сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Все это усложняет производство сериала, так как нет книжного оригинала, нет готовых диалогов, нет определенности, куда будет двигаться сюжет.

Основу для восьмого сезона составят черновики, написанные Джорджем Мартином, для последней книги цикла "Песнь Льда и Пламени".

ВСЕ О ФИНАЛЕ "ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ"