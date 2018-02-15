2018-02-15T14:01:00+03:00
Спорт

Илья Авербух о неудаче пары Тарасова - Морозов на Олимпиаде: Да они бы этот выброс сделали чисто 10 тысяч раз!

Наши фигуристы, которые могли рассчитывать на олимпийское золото, ошиблись и стали лишь четвертыми.
Сергей КИРИЛЛОВ
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Владимир Морозов и Евгения Тарасова после проката обязательной программы на льду Пхенчхана.Владимир Морозов и Евгения Тарасова после проката обязательной программы на льду Пхенчхана.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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А ведь так хорошо все начиналось. После короткой программы наша спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов шли на втором месте, проигрывая китайцам меньше балла. При этом отрыв от главных конкурентов - канадцев и немцев - составлял около пяти очков. Откатай произвольную в свою силу - и медаль в кармане... Но наши фигуристы дрогнули.

- Что произошло? - спросили мы известного фигуриста, хореографа Илью Авербуха.

- Мы все немного расстроены. Потому что после неудачного выступления китайских спортсменов у наших был большой шанс на золото. Я думаю, что все здесь лежит в области психологии. Видно, что ребята были готовы очень хорошо. Они это показали два раза в короткой программе - и в командном, и в личном турнире. Но ощущение того, что медаль очень близко, буквально их сковала. Такое бывает на Олимпиаде. Не надо забывать, что ребята – дебютанты Игр. Для того, чтобы показать наивысший результат, им не хватило спортивного опыта. Они сегодня способны были стать золотыми призерами.

- Они выброс запороли - это ведь не самый сложный элемент?

- Ничего особенного в этом элементе нет. Они, уверен, могут сделать его чисто еще десять тысяч раз. Но это соревнование, в этом магия спорта. Просто ошибка, связанная в первую очередь с нервами. Может быть, им помешало то, что у ребят был последний стартовый номер и они перегорели. Гадать бессмысленно. В спорте всегда есть выигравшие и проигравшие. К сожалению, сегодня это был не наш день.

- Чемпион прошлых Игр Максим Траньков в комментарии заявил, что им не подходит эта программа.

- Я не думаю, что сейчас имеет смысл это обсуждать. Причем здесь программа? Были соревнования по исполнению элементов. Наши ребята с набором элементов справились хуже, чем их соперники. Если бы звучала другая музыка, на элементы это никак бы не повлияло.

- А как оцените другие наши пары – Забияко и Энберт – они седьмые. Астахова - Роганов - 11-е...

- Остальные ребята ехали набираться опыта для дальнейших баталий. Никто и не рассчитывал на их высокие места. Я считаю, что они места получили хорошие. Забияко и Энберг надо похвалить еще за командный турнир. Они стали серебряными призерами в команде и внесли серьезный вклад в нашу командную медаль. Ставок на ребят никто не делал. Они приехали, чтобы в следующем четырехлетии уже выступать с хорошим олимпийским опытом.

Астахова - Роганов и вовсе были запасными и попали на Олимпиаду после того, как МОК не пригласил в Пхенчхан СтолбовуКлимова, наших олимпийских чемпионов в команде и серебряных призеров Сочи-2014. Кристина и Алексей справились и показывали хорошие выступления.

XXIII Олимпийские зимние игры. Каннын (Южная Корея), 15 февраля

Фигурное катание. Итоговая классификация. 1. Алена Савченко / Бруно Массо (Германия) – 235,90. 2. Суй Венцзин / Хан Кон (Китай) – 235,47. 3. Меган Дюгамель / Эрик Рэдфорд (Канада) – 230,15. 4. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 224,93… 7. Наталья Забияко / Александр Энберт – 212,88… 12. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (все пары – Олимпийские атлеты России) – 194,45.

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