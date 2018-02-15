2018-02-15T15:58:34+03:00
Спорт

Саночник Павличенко съехал с Олимпиады раньше других

После скандального интервью ему купили билет из Пхенчхана в Россию
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Семен Павличенко на соревнованиях по санному спорту среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСССемен Павличенко на соревнованиях по санному спорту среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Скандал в сборной России по санному спорту не утихает. Семен Павличенко, раскритиковавший несколько дней назад главного тренера команды Альберта Демченко и рассказавший о конфликте между наставниками в сборной, досрочно отправлен домой с Олимпиады. «Причины моего раннего отъезда нет, - заявил спортсмен журналистам «Р-Спорт». - Купили билет и отправили на почту. Написали смс, что билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает - ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался».

На самом деле, 15 февраля - последний день олимпийских соревнований в санном спорте. В этот день проходит командная эстафета. От России в ней заявлены Екатерина Батурина, двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов и Роман Репилов. То есть тренерский штаб поставил на эту гонку Репилова, занявшего 8-е место в индивидуальных соревнованиях, а не Павличенко, оказавшегося 14-м в итоговом протоколе.

Такой результат - провал для чемпиона мира 2015 года и чемпиона Европы 2017 и 2018 годов Семена Павличенко. После финиша он рассказывал журналистам, что главный тренер сборной Альберт Демченко настаивал, чтобы спортсмен соревновался на санях его производства. Павличенко, в свою очередь, хотел кататься на санях, которые делал его личный тренер Эдуард Бурмистров. И под этим конфликтом может быть материальная подоплека. Сани - дорогой вид спорта, снаряд, на котором атлеты летят по трассе на скорости под 130 км/ч, стоит как хороший новый автомобиль.

Павличенко теперь говорит, что руководство федерации с ним не общается. Но ранее и тренер Альберт Демченко, и президент Наталия Гарт уже высказались по поводу конфликта. «Альберт хотел, чтобы ехали на его санях, а Семен поехал на санях Бурмистрова. Ну, вот, собственно, и результат», - заявила Гарт. Демченко тоже попытался загасить конфликт: «А в чем сенсация, собственно? В том, что спортсмен выбрал не те сани, не послушав главного тренера? Это не сенсация, а его ошибка и, надеюсь, ему урок на будущее».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Олимпийский Пхенчхан глазами Дарьи Асламовой: пиво вместо водки, случайные знакомства и поцелуи на ветру
Из-за ураганного ветра и метели на Олимпиаде отменены все соревнования под открытым небом. Что происходит, когда нет состязаний — об этом в репортаже нашего спецкора
Томас Бах встретился с российскими спортсменами и лично объяснил причины недопуска на Олимпиаду
Президент МОК пришел к нашим атлетам запросто, в спортивном костюме, и произвел впечатление доброго дедушки, у которого нашлось время откровенно поговорить с внуками [видео]
Словакия - Россия 14 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Хоккей, матч Словакия - Россия. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве