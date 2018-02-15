Саночник Павличенко съехал с Олимпиады раньше других

СЕГОДНЯ 13:50 2018-02-15T15:58:34+03:00

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Скандал в сборной России по санному спорту не утихает. Семен Павличенко, раскритиковавший несколько дней назад главного тренера команды Альберта Демченко и рассказавший о конфликте между наставниками в сборной, досрочно отправлен домой с Олимпиады. «Причины моего раннего отъезда нет, - заявил спортсмен журналистам «Р-Спорт». - Купили билет и отправили на почту. Написали смс, что билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает - ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался».

На самом деле, 15 февраля - последний день олимпийских соревнований в санном спорте. В этот день проходит командная эстафета. От России в ней заявлены Екатерина Батурина, двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов и Роман Репилов. То есть тренерский штаб поставил на эту гонку Репилова, занявшего 8-е место в индивидуальных соревнованиях, а не Павличенко, оказавшегося 14-м в итоговом протоколе.

Такой результат - провал для чемпиона мира 2015 года и чемпиона Европы 2017 и 2018 годов Семена Павличенко. После финиша он рассказывал журналистам, что главный тренер сборной Альберт Демченко настаивал, чтобы спортсмен соревновался на санях его производства. Павличенко, в свою очередь, хотел кататься на санях, которые делал его личный тренер Эдуард Бурмистров. И под этим конфликтом может быть материальная подоплека. Сани - дорогой вид спорта, снаряд, на котором атлеты летят по трассе на скорости под 130 км/ч, стоит как хороший новый автомобиль.

Павличенко теперь говорит, что руководство федерации с ним не общается. Но ранее и тренер Альберт Демченко, и президент Наталия Гарт уже высказались по поводу конфликта. «Альберт хотел, чтобы ехали на его санях, а Семен поехал на санях Бурмистрова. Ну, вот, собственно, и результат», - заявила Гарт. Демченко тоже попытался загасить конфликт: «А в чем сенсация, собственно? В том, что спортсмен выбрал не те сани, не послушав главного тренера? Это не сенсация, а его ошибка и, надеюсь, ему урок на будущее».