Не бойся, ты не одна: Как в Томске помогают молодым мамам, попавшим в беду

СЕГОДНЯ 15:49 2018-02-15T16:12:53+03:00

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Основная задача центра помочь малышам расти рядом со своей родной мамой, а ей - стать сильным и счастливым человеком. Для этого подчас приходится «отвоевывать» жилплощадь, соцвыплаты и даже детей…

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

Марина Романова - хрупкая улыбчивая девочка с усталыми глазами. Ей всего 19, она мама. На пороге уютного кризисного центра, расположенного на улице Гагарина в Томске, молодая женщина стоит, держа в руках детский развивающий коврик и огромный пакет с питанием и предметами гигиены для младенца.

- Ждать помощи мне больше неоткуда,- начала разговор подопечная центра. – Когда я училась в 7-м классе, мама покончила с собой. Чтобы прокормить младшую сестренку и вытянуть брата, он хоть и старший, но бестолковый, пошла продавать мороженое в уличный ларек, а школу бросила. С 13 лет встречалась с парнем, забеременела, осталась одна. Пришлось обратиться в «Маленькую маму». Здесь меня обеспечили самыми важными для ребенка вещами - кроваткой, коляской. Психологи помогли помириться с молодым человеком, совсем скоро у нас регистрация брака. Спасибо центру!

«Маленькая мама» появилась в апреле 2011 года при благотворительном фонде «Право на детство», созданном на средства, полученные от Фонда президентских грантов, полученного на поддержку НКО. По словам руководителя томского фонда Марии Романовой, за время работы организации таких несчастных девчонок, как Марина, меньше не становится.

- В основном, наши подопечные - выпускницы детских домов и мамы-одиночки младше 21 года, - сообщила Мария Романова. - Одновременно мы работаем с 20 девочками, каждая приходит к нам со своим «случаем», по которому мы составляем план помощи. Далее в работу включаются социальные работники, психологи, юристы. Продолжительность программы для каждой мамочки индивидуальна, кому-то для решения проблем хватает и месяца, а кому-то и года мало.

РУКА ПОМОЩИ

Сразу при поступлении в центр девушки получают необходимый «минимум» — пакеты с крупой, мукой, макаронами, детским питанием. А в случае острой необходимости — и одежду для себя и ребенка. Затем девушкам помогают восстановить документы, оформить соцвыплаты и устроиться хотя бы на временную работу. При центре работает группа кратковременного пребывания «Няня на час», там с детками, пока их мамочки работают, занимаются воспитатель и нянечка. Некоторые подопечные центра пользуются свободным временем для решения проблем с жильем.

- Несколько лет назад к нам обратилась Ольга, при рождении от нее отказалась мама. Всю жизнь девочка провела в детских домах, выпускаясь в 18 лет, девушка узнала, что родительская квартира, в которой она была прописана, давно продана. Оля осталась на улице. Мы прошли несколько лет судебного разбирательства, своими «квадратами» выпускница детдома обзавелась только в 28 лет, - рассказала специалист по социальной работе Кризисного центра «Маленькая мама» Раиса Пимонова.

Если маме с ребёнком некуда идти, семью заселяют в социальную квартиру, которая содержится на деньги фонда, одновременно в ней проживают три мамочки с малышами. Но потребность в жилплощади более высокая.

- В безвозмездную аренду от городской администрации мы получили помещение на улице Пушкина, там мы планируем обустроить пять жилых комнат, а также общую кухню. Нам предстоит большая работа - начиная от проведения коммуникаций до внутренней отделки, денег уйдет очень много. Благо, в августе прошлого года мы получили президентский грант, он нам очень помог справиться с финансовой проблемой, - поделилась руководитель благотворительного фонда.