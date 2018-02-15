Преподаватель Хабаровской адаптивной танцевальной школы Роман Чечель: Мои ученики не топчутся по паркету - они летают над ним!

СЕГОДНЯ 15:54 2018-02-15T16:12:11+03:00

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НЕ МОЖЕТЕ ХОДИТЬ? ТАНЦУЙТЕ!

- И-раз, и-два, и-три, и-четыре, поворот! - разносятся в гулком помещении команды тренера. - Пошли руки... Поворот!

Большой и очень светлый зал, станки пренебрежительно сдвинуты к стене - сегодня не до них, нужно больше пространства для маневра. На «паркете» поскрипывают колеса инвалидных колясок. Пять женщин старательно выполняют команды Романа Чечеля, чемпиона Восточной Европы, финалиста чемпионатов мира, четырехкратного чемпиона Азии, человека, который танцевал в Блэкпуле.

- Ближе ко мне, сильнее! - командует тренер - Вы что, боитесь ноги мне отдавить? Не бойтесь - танцуйте!

И его подопечные кружат сильными руками свои спортивные коляски, выписывая замысловатые фигуры латиноамериканского танца. На лицах улыбки, глаза сияют. Что нужно женщине чтобы стать счастливой? Танцевать - уверен их наставник.

- У меня язык не поворачивается назвать их инвалидами, тем более, людьми с ограниченными возможностями, - говорит преподаватель Хабаровской адаптивной танцевальной школы Роман Чечель, - Человек ограничивает себя сам, чтобы с ним ни случилось. А эти люди перешагнули через ограничения, побороли свой страх, свои сомнения, свою боль, в каком-то смысле их жизнь гораздо насыщеннее, чем у обычных людей. И мне приятно осознавать, что мы в этом им помогаем.

НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ, А ЖИТЬ

Адаптивная школа танца - явление для Хабаровского края уникальное. Такого здесь еще не было. А по-настоящему сильно проект «выстрелил», когда получил финансовую поддержку от Фонда президентских грантов. На средства президентского гранта удалось привести в порядок зал - выкрасить стены, вставить новые светлые окна, наладить освещение, закупить ноутбук, звуковую аппаратуру, без которой занятие танцами бессмысленно.

Первого транша хватило впритык - сами преподаватели красили стены, прыгая по лесам с малярными валиками, монтировали в проемы громоздкие пластиковые рамы, драили черные от времени полы. В школе пока занимаются около десятка танцоров. Это не предел - в перспективе здесь будет две группы, включающие детей и взрослых на инвалидных колясках, и две группы для людей с нарушением слуха. Главная сложность - убедить людей с ограниченными возможностями участвовать, пробудить в них тягу к насыщенной, интересной жизни, вытащить из закрытых пространств.

- Очень хочется научиться красиво танцевать, правильно двигаться, ну и постройнеть - улыбается Юлия, - У нас образ жизни обычно сидячий, а танцы это движение.

- Для меня танцы - это возможность выразить себя. - подхватывает Эльза. - Они позволяют мне проявить свои физические возможности, свои эмоциональные переживания. В жизни что-то может не получиться, а в танце все получается, тут мы свободны, тут и любовь, и гнев, и боль. Здесь не приходится себя сдерживать и после этого становится по-настоящему легче.

ДАЕШЬ ПАРАЛИМПИАДУ!

Если у танцоров планы просты и понятны, то у тренера, которому, кстати, подопечные беспрекословно подчиняются, они намного амбициознее. Ему мало того, что в Хабаровске открылась уникальная танцевальная школа, мало того, что у нее появилось свое помещение и преданные адепты. Цель Романа Чечеля - Паралимпиада.

- В 2024 году в Париже будут проходить Паралимпиские игры. Танцы на колясках - официальный вид программы. И я уверен, что среди победителей будет и наша пара. . Такова моя цель и мы обязательно к этому придем. в этом году я планирую «засветить» своих учеников на всероссийских соревнованиях, показать, что у нас есть свои хорошие танцоры. Затем международные состязания, чемпионаты мира. Кажется сложно? Ничуть, главное желание и упорство. И того, и другого моим подопечным не занимать. Это мы топчемся по паркету, а они летают по нему.