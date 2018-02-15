Мурат Кумпилов: За рубежом растет спрос на адыгейский сыр

СЕГОДНЯ 16:00 2018-02-15T16:06:39+03:00

Уже пять лет продукт поставляют в Германию, в планах – Объединенные Арабские Эмираты

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Адыгейский сыр готов захватить международные рынки. В январе бренд получил защиту в Верховном Суде, и теперь его могут использовать только производители Адыгеи.

Предприятия получили хороший стимул нарастить объемы производства и выйти на новый уровень. Молочные заводы уже прошли модернизацию и стали использовать высокотехнологичную упаковку. Рост производства в прошлом году составил 12%, в нынешнем году темпы должны сохраниться.

В рамках делового завтрака на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что уже несколько лет адыгейский сыр экспортируется в Германию.

- Адыгейский сыр – наш уникальный брендовый продукт. Он известен не только в нашей стране, но и за ее пределами, имеет реальные перспективы занять свою нишу на зарубежном рынке. Мы уже экспортируем адыгейский сыр, вышли на рынок Германии еще в 2012 году. Сегодня стоит задача увеличивать экспорт. И это реальные планы. Конкурентоспособным адыгейский сыр делают его уникальные вкусовые качества. В появлении особых свойств важную роль играет ручное производство сыра и знание древнего рецепта, который передается из поколения в поколение, - заявил Мурат Кумпилов.

Власти республики отмечают, что спрос на продукт растет. В этом году адыгейский сыр предложат покупателям в Объединенных Арабских Эмиратах.

- Увеличивая производство сыра, одновременно мы решаем задачу по развитию животноводства, увеличению поголовья крупного рогатого скота, в том числе молочного направления. К примеру, сегодня в рамках работы Российского инвестиционного форума мы планируем подписать соглашение по строительству фермы на 1000 голов дойного стада, - добавил Мурат Кумпилов.