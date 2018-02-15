2018-02-15T17:05:18+03:00
Экономика

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов: Решения о повышении пенсионного возраста нет, но эксперты об этом думают

Об этом он заявил на форуме в Сочи
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Глава Пенсионного фонда Антон ДроздовГлава Пенсионного фонда Антон ДроздовФото: Александр ГЛУЗ
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В ближайшие годы в России могут поднять пенсионный возраст. Разговоры об этом ведутся давно. Велись они и на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Но решение еще не принято.

- Пока на эту тему думают эксперты. Официально никаких поручений, решений правительства на эту тему нет, - заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. - В любом случае это должно делаться постепенно. Вопрос многогранный: и в рынке труда, и в здравоохранения. Чем плавнее, тем лучше.

О том, что в России нужно поднять пенсионный возраст, некоторые эксперты говорят уже давно. К примеру, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин упоминал об этом еще в 2009 году. Главная причина - в стране растет число пенсионеров, а работников, наоборот, не хватает. И с каждым годом ситуация все хуже из-за демографического провала 90-х годов.

Тем не менее в правительстве пока искали другие способы сократить расходы бюджета, более мягкие. Во-первых, придумали повышающие коэффициенты для тех, кто достигнет пенсионного возраста, но за пенсией сразу не обратится. Этот механизм себя не оправдал. Многие предпочитают и продолжать работать, и сразу получать пенсию, пусть и небольшую.

Во-вторых, работающим пенсионерам отменили ежегодную индексацию по инфляции. Но это тоже привело не к тому результату, которого ждали чиновники. Работающие пенсионеры просто стали уходить в «тень», то есть получать зарплаты в конверте. Число официально работающих пожилых уменьшилось с 14 до 10 млн. человек. В итоге бюджет только потерял - за этих людей стали платить меньше налогов.

Напомним, сейчас женщины в России уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60 лет. Почти во всех бывших советских республиках этот ценз уже повысили.

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