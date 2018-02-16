2018-02-16T07:41:07+03:00
Спорт

Россия - Словения 16 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане

Хоккей, матч Россия - Словения. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия проиграла первый матч на Олимпиаде в Пхенчхане команде Словакии 2:3.Россия проиграла первый матч на Олимпиаде в Пхенчхане команде Словакии 2:3.Фото: REUTERS
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Хоккеисты сборной России проведут свой второй матч на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Соперником будут словенцы. В первом поединке Игр они сенсационно взяли верх над командой США 3:2. Наши же столь же неожиданно уступили словакам 2:3. "КП" - о главных моментах предстоящего поединка Россия - Словения.

Статистика личных встреч Россия - Словения 16 февраля 2018

4 года назад на Олимпиаде в Сочи именно поединком со словенцами наши стартовали на домашних Играх. И тогда была победа со счетом 5:2.

Прогнозы на матч Россия - Словения 16 февраля 2018

Сборная России - фаворит предстоящего поединка

Трансляция матча Россия - Словения 16 февраля 2018

Трансляция матча Россия - Словения 16 февраля 2018 года в прямом эфире на Первом канале, в 10:40 по московскому времени.

Хоккей .

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