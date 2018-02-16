Россия - Словения 16 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Хоккеисты сборной России проведут свой второй матч на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Соперником будут словенцы. В первом поединке Игр они сенсационно взяли верх над командой США 3:2. Наши же столь же неожиданно уступили словакам 2:3. "КП" - о главных моментах предстоящего поединка Россия - Словения.
Статистика личных встреч Россия - Словения 16 февраля 2018
4 года назад на Олимпиаде в Сочи именно поединком со словенцами наши стартовали на домашних Играх. И тогда была победа со счетом 5:2.
Прогнозы на матч Россия - Словения 16 февраля 2018
Сборная России - фаворит предстоящего поединка
Трансляция матча Россия - Словения 16 февраля 2018
Трансляция матча Россия - Словения 16 февраля 2018 года в прямом эфире на Первом канале, в 10:40 по московскому времени.
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