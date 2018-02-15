2018-02-15T17:53:20+03:00
Экономика

«Росатом» планирует построить ветропарк в Карелии

На Российском инвестиционном форуме в Сочи глава республики Карелия Артур Парфёнчиков и генеральный директор входящего в дивизион «Росатома» «НоваВинд» Александр Корчагин, обсудили перспективы проекта.
Иван АНДРЕЕВ
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«НоваВинд» планирует построить ветроэлектростанцию мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря в 2021-2022 гг. за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности.

«НоваВинд» реализует самую масштабную программу локализации производства ветроустановок в России, и мы заинтересованы в расширении географии наших проектов. Карелия, в свою очередь, обладает достаточным потенциалом для развития программм в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведём подбор площадок по проекту», - отметил Александр Корчагин.

Кстати, «НоваВинд» рассматривает возможность производства литых заготовок в Карелии, на заводе «Петрозаводскмаш».

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