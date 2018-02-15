«Росатом» планирует построить ветропарк в Карелии
«НоваВинд» планирует построить ветроэлектростанцию мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря в 2021-2022 гг. за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности.
«НоваВинд» реализует самую масштабную программу локализации производства ветроустановок в России, и мы заинтересованы в расширении географии наших проектов. Карелия, в свою очередь, обладает достаточным потенциалом для развития программм в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведём подбор площадок по проекту», - отметил Александр Корчагин.
Кстати, «НоваВинд» рассматривает возможность производства литых заготовок в Карелии, на заводе «Петрозаводскмаш».
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