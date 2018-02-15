В России создадут крупнейший композитный кластер

СЕГОДНЯ 17:50 2018-02-15T17:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В России появится межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ». Соглашение об этом на инвестиционном форуме в Сочи подписали главы трех крупных российских регионов: Московской, Саратовской областей и Республики Татарстан. Кроме того, свою подпись под документом поставил и Кирилл Комаров, первый заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом».

Кластер создается по инициативе UMATEX Group (Росатом), единственного в России производителя углеродного волокна, совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков. Основная цель – обеспечить рост нового для России рынка композитов, а также создать полную технологическую цепочку производства полимерных композитных материалов: сырья, разных видов химических волокон, полуфабрикатов на их основе и конечной продукции для потребителей. Это позволит снизить уровень зависимости от поставок импортного сырья и комплектующих для производства конечной продукции.

- Это хорошая площадка для развития кооперации между компаниями композитной отрасли, которая позволит успешно развивать производство конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов международного уровня, - заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Об участии в проекте заявили более 20 предприятий отрасли композитов, 5 ВУЗов в трех российских регионах, а также 2 объекта технологической инфраструктуры – ОЭЗ «Алабуга» и Технополис «Химград».

- Росатом активно участвует в создании полного цикла производств современных композитных материалов и изделий из них. Мы инициировали создание межрегионального кластера, чтобы стимулировать развитие рынка композитов в России посредством кооперации компаний отрасли и реализации совместных инвестиционных проектов, - пояснил Кирилл Комаров.

Напомним, композитные материалы позволяют придать базовым материалам дополнительные преимущества. Те становятся прочнее, легче, долговечнее. В последние годы их активно используют в машиностроении.