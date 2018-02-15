На Урале появится первый в России «умный» город

15 Февр. 19:45 2018-02-15T20:00:54+03:00

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На Российском инвестиционном форуме в Сочи презентовали концепцию первого российского «умного», который появится в столице Урала в случае проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Правда, вице-премьер Аркадий Дворкович признался корреспонденту «КП», что город хотят сделать «умным» даже, если Екатеринбург не выиграет заявку на Экспо.

- Само проведение всемирной универсальной выставки для нас важно, чтобы показать свои достижения, чтобы наладить связи со странами, с которыми у нас пока не достаточно бизнес-контактов, - объяснил Дворкович. - В Экспо участвуют 100-150 стран, это не элитная выставка, а выставка для всех. Россия постоянно принимала в ней участие, но у себя ее никогда не принимала. Так что это вопрос чести, гордости и собственного достоинства. Но независимо от того, получим мы такое право к 2025 году или не получим, мы хотим реализовать проект Экспо-сити – города, основанного на умных технологиях.

По словам Дворковича, в городе будут сочетаться зеленые технологии в энергетике, транспорте, новые достижения в области образования, здравоохранения.

- Самые интересные на мой вкус вещи связаны со здравоохранением и образованием, - рассказал Аркадий Дворкович. – Надеюсь, что удастся сделать сквозной медицинский проект, который будет охватывать подготовку медперсонала уже со школы. В старших классах будет начинаться уже университетское образование с практикой в клинических центрах. Рядом будут и исследовательские мощности, которые будут разрабатывать новые методы лечения, новые лекарства, новые технологии диагностики. Все это можно в одной точке состыковать и реализовать.