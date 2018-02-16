Как убрать смог над Челябинском

СЕГОДНЯ 07:00 2018-02-15T23:36:28+03:00

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6 февраля в рамках Недели российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел форум «Итоги Года экологии и задачи на будущее». Участники встречи особое внимание уделили природоохранным задачам Челябинской области. По мнению экспертов, экологические проблемы в регионе создают уже действующие предприятия и горящий Коркинский разрез, который Русская медная компания планирует рекультивировать при строительстве Томинского ГОКа.

ЭКОЛОГИЯ ИЛИ БИЗНЕС

- Мы продвинулись по многим направлениям: отходы, использование лесов, внедрение «зеленых» технологий на предприятиях. Мы научились договариваться, примирять экологию и экономику, - подвела на форуме итоги Года экологии заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева. - Все принятые законы стали результатом компромисса, иногда очень сложного.

Одна из главных проблем в экологии - руководство ряда крупных предприятий не готово работать в соответствии с правилами и выделять ресурсы на модернизацию производства. Ощущается лоббизм бизнес-структур, которым проще договориться, чем модернизироваться. Так, на более поздний срок отложены требования по установке счетчиков на трубах загрязнителей.

Об этом говорил и председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. В конце января он посетил родную для него Челябинскую область, где принял участие в заседании «круглого стола» региональной Общественной палаты. Депутат заявил, что в феврале Комитет ГД по экологии и охране окружающей среды рассмотрит законопроект о комплексной оценке выбросов, которым предлагается мерить выбросы не на трубе, а в жилом секторе и учитывать сумму выбросов всех загрязнителей. Законопроект инициировал губернатор региона Борис Дубровский.

По данным министерства экологии Челябинской области на 2016 год, выбросы загрязняющих веществ осуществляет 551 предприятие. Из них для 397 установлены нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ в воздух. Наибольший вред окружающей среде наносят обрабатывающие производства - выбросы загрязняющих атмосферный воздух веществ по этим организациям в 2016 году составили 2211,9 тыс. тонн (56,9% от выбросов по всем видам экономической деятельности).

ЯДОВИТЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Промышленные предприятия, зарегистрированные как вредные производства, постоянно снижают выбросы, совершенствуя свои очистные сооружения. Например, в 2016 году Челябинский цинковый завод провел реконструкцию цехов и установок очистки газа, ремонт фильтров в общей сложности на 66,488 млн. руб., что привело к снижению выбросов в рамках выполнения требования законодательства. Компания «Мечел-Кокс» в том же году оснастила дымовые трубы системой непрерывного автоматизированного контроля выбросов, потратив на это 4,5 млн. руб.

Особенности климата Челябинской области таковы, что большую часть года здесь наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ, способствуют их накоплению в воздухе. В прошлом году руководители челябинских предприятий договорились, что в такие дни будут снижать выбросы своих производств. Однако есть и такие загрязнители, убрать которые никто не в состоянии. Одним из них является Коркинский угольный разрез, а точнее, возникающие в нем пожары, в результате которых образуется смог, включающий бензопирен, серу и диоксид азота. Этот ядовитый коктейль несет на миллионный город.

Экологи утверждают, что Коркинский разрез может оказывать влияние на экологию в округе до 40 км, при этом центр Челябинска всего в 20 км. 6 февраля к тушению пожаров приступила военизированная горноспасательная часть МЧС России. Договор на тушение пожара заключила Промрекультивация, которую финансирует РМК. После запуска строящегося сейчас Томинского ГОКа компания также использует образующуюся на производстве пульпу - пустую породу с водой для заполнения Коркинского разреза, что прекратит самовозгорание в выработанном месторождении.