Айва - всему голова

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-15T20:27:55+03:00

В запеченном виде, между прочим, не только яблоки хороши, но и груши. А уж айва! Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Жизнь моя переменилась с тех пор, как я узнал, что сырые овощи и фрукты на ночь не очень полезны для желудка

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Он, бедненький, напрягается, пытаясь все это переварить, от этого сон ваш тревожен и полон кошмаров.

Раньше ведь как бывало? Выпил на ночь рюмочку рябиновой, яблочком закусил - и думаешь, что так и надо. А теперь я это яблочко сначала запекаю.

Не сказать, чтобы спать я стал сильно лучше, но работа по ночам больше не снится, и на том спасибо.

В запеченном виде, между прочим, не только яблоки хороши, но и груши. А уж айва! Вот про нее сейчас чуть подробнее.

Разрежем на две части, сделаем в центре каждой половинки выемки. Дальше, как вы знаете, надо их наполнить смесью меда и масла. Но вот важная деталь: лучше, если масло будет топленое.

В самую серединку положим звездочку бадьяна, а по краям воткнем гвоздики. Положим айву на сковороду, сделаем над ней купол из фольги - и в духовку на 20 минут при двухстах градусах.

После этого фольгу снимаем и снова отправляем айву в печь еще на 20 минут.

И вот финальная часть: посыпаем айву крупным тростниковым сахаром (он дольше плавится и потом препотешно хрустит), а в выемку, где мед, вливаем немного рома (коньяк, чего уж там, тоже подойдет). И опять же - в духовку, извините за однообразие. Дальнейшее во многом зависит от размера айвы - это может занять и 5 минут, и 25 - проверяйте острым ножом, чтобы айва стала мягкой. Но не перестарайтесь, упругость делает ее более интересной.

А дальше все просто: вы едите так, будто перед вами обычная запеченная айва.

Кто-то, возможно, спросит: а как же рюмочка рябиновой? А зачем нам рябиновая, когда у нас уже айва ромом пропиталась?