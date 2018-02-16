Айва - всему голова
Он, бедненький, напрягается, пытаясь все это переварить, от этого сон ваш тревожен и полон кошмаров.
Раньше ведь как бывало? Выпил на ночь рюмочку рябиновой, яблочком закусил - и думаешь, что так и надо. А теперь я это яблочко сначала запекаю.
Не сказать, чтобы спать я стал сильно лучше, но работа по ночам больше не снится, и на том спасибо.
В запеченном виде, между прочим, не только яблоки хороши, но и груши. А уж айва! Вот про нее сейчас чуть подробнее.
Разрежем на две части, сделаем в центре каждой половинки выемки. Дальше, как вы знаете, надо их наполнить смесью меда и масла. Но вот важная деталь: лучше, если масло будет топленое.
В самую серединку положим звездочку бадьяна, а по краям воткнем гвоздики. Положим айву на сковороду, сделаем над ней купол из фольги - и в духовку на 20 минут при двухстах градусах.
После этого фольгу снимаем и снова отправляем айву в печь еще на 20 минут.
И вот финальная часть: посыпаем айву крупным тростниковым сахаром (он дольше плавится и потом препотешно хрустит), а в выемку, где мед, вливаем немного рома (коньяк, чего уж там, тоже подойдет). И опять же - в духовку, извините за однообразие. Дальнейшее во многом зависит от размера айвы - это может занять и 5 минут, и 25 - проверяйте острым ножом, чтобы айва стала мягкой. Но не перестарайтесь, упругость делает ее более интересной.
А дальше все просто: вы едите так, будто перед вами обычная запеченная айва.
Кто-то, возможно, спросит: а как же рюмочка рябиновой? А зачем нам рябиновая, когда у нас уже айва ромом пропиталась?
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