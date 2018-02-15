2018-02-16T07:41:07+03:00
Спорт

В шестой день Олимпиады наши спортсмены медалей не завоевали

Наша сборная в общекомандном зачёте опустилась на 15-ю позицию
Сергей КИРИЛЛОВ
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Наш биатлонист Матвей Елисеев финишировал на 28 местеНаш биатлонист Матвей Елисеев финишировал на 28 местеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно девять комплектов наград.

Российские спортсмены на пьедестал не попали, хотя были близки к этому. Теперь наша сборная в общекомандном зачёте опустилась на 15-ю позицию (одной серебряная и четыре бронзовые медали). Лидиру немцы (9-2-4), вторые – норвежцы (6-7-4), третьи – голландцы (5-5-2).

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 15 февраля

Санный спорт. Эстафета. 1. Германия – 2.24,517. 2. Канада – 2.24,872. 3. АвстрЕкатерина Батурина, Роман Репилов, Александр Денисьев / Владислав Антоновия – 2.24,988… 7. Россия (Екатерина Батурина, Роман Репилов, Александр Денисьев / Владислав Антонов) – 2.25,349.

Без Татьяны Ивановой, которую МОК не допустил до Олимпиады, шансов на награды у нашей команды почти не было.

Конькобежный спорт. 10 000 м. 1. Тед-Ян Блумен (Канада) – 12.39,77 (олимпийский рекорд). 2. Йоррит Бергсма (Голландия) – 12.41,98. 3. Никола Тумолеро (Италия) – 12.54,32.

Победить голландцев в их коронном виде спорта смог только... голландец Тед-Ян Блумен, получивший паспорт Канады.

Биатлон

Мужчины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 48.03,8 (2 штрафные минуты). 2. Яков Фак (Словения) – отставание 5,5 (0). 3. Доминик Ландертингер (Австрия) – + 14,2 (0)… 16. Антон Бабиков – + 2.04,2 (1)… 28. Матвей Елисеев (оба – Олимпийские атлеты России) – + 3.03,3 (3).

Йоханнес Бе наконец-то смог взять олимпийское золото, обойдя Мартена Фуркада, который тоже с двумя промахами пришел пятым.

Анастасия Кузьмина посвятила свою медаль родному брату Антону Шипулину, которого МОК не пригласил на Олимпиаду Фото: REUTERS

Анастасия Кузьмина посвятила свою медаль родному брату Антону Шипулину, которого МОК не пригласил на ОлимпиадуФото: REUTERS

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км, четыре огневых рубежа. 1. Анна Оберг (Швеция) – 41.07,2 (0 штрафных минут). 2. Анастасия Кузьмина (Словакия) – отставание 24,7 (2). 3. Лаура Дальмайер (Германия) – + 41,2 (1)… 15. Татьяна Акимова – + 3.10,4 (2)… 24. Ульяна Кайшева (обе – – Россия) – + 3.40,7 (2).

Анастасия Кузьмина посвятила свою медаль родному брату Антону Шипулину, которого МОК не пригласил на Олимпиаду.

Лыжные гонки

Женщины. 10 км (С). 1. Рагнхильд Хага (Норвегия) – 25.00,5. 2. Шарлотта Калла (Швеция) – отставание 20,3. 3. Марит Бьорген (Норвегия) и Криста Пармакоски (Финляндия) – по + 31,9… 8. Анастасия Седова – + 1.07,3… 10. Анна Нечаевская – + 1.24,3… 17. Алиса Жамбалова (все – Россия) – + 1.57,3.

Победительница норвежка Рагнхильд Хага - астматик. Марит Бьорген тоже, причем принимает запрещенные препараты с разрешения ВАДА уже 9 лет. С таким биться сложно.

Сноуборд

Мужчины. Борд-кросс. 1. Пьер Вотье (Франция). 2. Джаррид Хьюз (Австралия). 3. Реджино Эрнандес (Испания)… 11. Николай Олюнин… 25-32. Даниил Дильман (оба – Россия).

Николай Олюнин упал в полуфинале и сломал ногу. Увы, выиграть серебряную медаль, как в Сочи-2014, было не суждено.

Фигурное катание

Пары. 1. Алена Савченко / Бруно Массо (Германия) – 235,90. 2. Суй Венцзин / Хан Кон (Китай) – 235,47. 3. Меган Дюгамель / Эрик Рэдфорд (Канада) – 230,15. 4. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 224,93… 7. Наталья Забияко / Александр Энберт – 212,88… 12. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (все пары – – Россия) – 194,45.

Евгения Тарасова упала с обычного выброса в начале программы и все выступление пошло насмарку. А ведь после короткой программы они шли вторыми и имели шансы даже на золото.

Обидное падение не позволило российской паре фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевать медаль на Олимпиаде, оставив россиян лишь на четвертом месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обидное падение не позволило российской паре фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов завоевать медаль на Олимпиаде, оставив россиян лишь на четвертом месте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Горнолыжный спорт

Мужчины. Скоростной спуск. 1. Аксель Лунд Свиндаль – 1.40,25. 2. Кьетиль Янсруд (оба – Норвегия) – 1.40,37. 3. Бит Фойц (Швейцария) – 1.40,43.

Свиндаль повторил успех Ванкувера-2010. В Сочи-2014 он до пьедестала не дотянулся.

Женщины. Гигантский слалом. 1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.20,02. 2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) – 2.20,41. 3. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.20,48… 30. Анастасия Силантьева ( Россия) – 2.27,95.

Шиффрин только 22 года, а она уже двукратная олимпийская чемпионка. В Сочи-2014 выиграла слалом. Здесь ее коронный вид впереди.

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