Воробьев покоряет Голливуд

СЕГОДНЯ 11:40 2018-02-16T12:00:02+03:00

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14 февраля в Лос-Анджелесе под провокационным названием «АнтиВалентайн Парти для антигероев» прошла первая официальная вечеринка в честь нового, 3-го сезона популярного американского сериала UnREAL («Нереально»), который стартует 26 февраля на американском канале Lifetime Channel и 23 марта — на российском Sony Channel. Одной из самых ярких звезд красной дорожки стал наш Алексей Воробьев, сыгравший в новом сезоне сериала UnREAL одну из главных ролей.

- Мой герой — звезда мирового балета, самый непредсказуемый, взрывной и опасный человек, он очарователен и полон пороков. Его сердце разбито женщиной, которую он до сих пор любит и не может отпустить, — рассказал о своей роли Алексей. — Но это артист безумного таланта, страсти, и любви к своему делу, человек с невероятной внутренней драмой, находящийся в финальной стадии саморазрушения. Он несется к обрыву на огромной скорости, чтобы или упасть, или взлететь...