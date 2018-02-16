“Возрожденный” телескоп Kepler нашёл 95 новых планет за пределами Солнечной системы

СЕГОДНЯ 12:17 2018-02-16T12:22:56+03:00

Телескоп Kepler был запущен в марте 2009 года с целью помочь ученым определить, насколько распространены скалистые, потенциально пригодные для жизни планеты, такие как Земля, по всему Млечному Пути. Фото: NASA

Ученые NASA говорят, что ряд из них очень похожи на Землю

Изменить размер текста: A A

Миссия NASA под названием K2 выявила 95 новых планет за пределами Солнечной системы. Исследователи подчеркнули, что часть из открытых экзопланет похожа по размерам на Землю. Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании Astronomical Journal.

Международная команда ученых проанализировала 275 возможных экзопланет. Из них 149 были известны ранее, а 95 оказались совершенно новыми планетами. Используя мощные телескопы, их можно обнаружить, когда они движутся вокруг своей звезды, что вызывает тонкое затемнение звездного света.

Находки были обнаружены с помощью повторного анализа космического телескопа NASA Kepler, который находится на орбите Земли. Хотя в 2013 году у корабля произошел серьезный механический сбой, ученые смогли его перенастроить, чтобы он продолжал наблюдать за экзопланетами.

“Мы подтвердили существование планеты, вращающейся по 10-дневной орбите вокруг звезды HD 212657, самого яркого светила, за которым когда-либо наблюдал Kepler. Такие безжизненные миры интересны нам тем, что их свойства можно изучать, используя наземные телескопы”, - рассказал Эндрю Майо из Национального института Дании по изучению космоса в Копенгагене и один из авторов статьи.

Открытие почти удваивает количество экзопланет, найденных за все время существования миссии K2. Но это всего лишь верхушка очень большого айсберга: астрономы говорят, что в нашей галактике есть сотни миллиардов экзопланет.

“Экзопланеты - очень интересная область космической науки. По мере открытия большего количества планет астрономы разработают лучшую картину природы экзопланет, которая, в свою очередь, позволит нам разместить нашу собственную Солнечную систему в галактическом контексте”, - подытожил Майо.

Телескоп Kepler был запущен в марте 2009 года с целью помочь ученым определить, насколько распространены скалистые, потенциально пригодные для жизни планеты, такие как Земля, по всему Млечному Пути. В течение четырех лет космический аппарат регулярно отслеживал около 150 тысяч звезд. Но в мае 2013 года два из четырех поддерживающих ориентацию телескопа “реакционных колес” вышли из строя, и космический корабль потерял свою способность к анализу, логически завершив миссию K1.

Но руководители миссии определили способ стабилизации Kepler, и вскоре космический корабль начал свою миссию К2, которая включает в себя поиск экзопланет на более ограниченной основе, а также наблюдение за кометами и астероидами в нашей собственной Солнечной системе.

Как подчеркнули ученые, поиски еще далеки от завершения, и каждое открытие приближает их “к пониманию того, как Земля вписывается в нашу галактику, и, возможно, в поисках жизни в другом месте”.