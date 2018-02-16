“Возрожденный” телескоп Kepler нашёл 95 новых планет за пределами Солнечной системы
Миссия NASA под названием K2 выявила 95 новых планет за пределами Солнечной системы. Исследователи подчеркнули, что часть из открытых экзопланет похожа по размерам на Землю. Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании Astronomical Journal.
Международная команда ученых проанализировала 275 возможных экзопланет. Из них 149 были известны ранее, а 95 оказались совершенно новыми планетами. Используя мощные телескопы, их можно обнаружить, когда они движутся вокруг своей звезды, что вызывает тонкое затемнение звездного света.
Находки были обнаружены с помощью повторного анализа космического телескопа NASA Kepler, который находится на орбите Земли. Хотя в 2013 году у корабля произошел серьезный механический сбой, ученые смогли его перенастроить, чтобы он продолжал наблюдать за экзопланетами.
“Мы подтвердили существование планеты, вращающейся по 10-дневной орбите вокруг звезды HD 212657, самого яркого светила, за которым когда-либо наблюдал Kepler. Такие безжизненные миры интересны нам тем, что их свойства можно изучать, используя наземные телескопы”, - рассказал Эндрю Майо из Национального института Дании по изучению космоса в Копенгагене и один из авторов статьи.
Открытие почти удваивает количество экзопланет, найденных за все время существования миссии K2. Но это всего лишь верхушка очень большого айсберга: астрономы говорят, что в нашей галактике есть сотни миллиардов экзопланет.
“Экзопланеты - очень интересная область космической науки. По мере открытия большего количества планет астрономы разработают лучшую картину природы экзопланет, которая, в свою очередь, позволит нам разместить нашу собственную Солнечную систему в галактическом контексте”, - подытожил Майо.
Телескоп Kepler был запущен в марте 2009 года с целью помочь ученым определить, насколько распространены скалистые, потенциально пригодные для жизни планеты, такие как Земля, по всему Млечному Пути. В течение четырех лет космический аппарат регулярно отслеживал около 150 тысяч звезд. Но в мае 2013 года два из четырех поддерживающих ориентацию телескопа “реакционных колес” вышли из строя, и космический корабль потерял свою способность к анализу, логически завершив миссию K1.
Но руководители миссии определили способ стабилизации Kepler, и вскоре космический корабль начал свою миссию К2, которая включает в себя поиск экзопланет на более ограниченной основе, а также наблюдение за кометами и астероидами в нашей собственной Солнечной системе.
Как подчеркнули ученые, поиски еще далеки от завершения, и каждое открытие приближает их “к пониманию того, как Земля вписывается в нашу галактику, и, возможно, в поисках жизни в другом месте”.